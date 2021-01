Fuori era primavera/ Video, su Rai 3 il docufilm sul lockdown di Gabriele Salvatores

Il film Fuori era primavera andrà in onda oggi, sabato 2 gennaio, nella prima serata di Rai 3 alle ore 21.45. Il regista è Gabriele Salvatores e la pellicola è stata realizzata grazie alla produzione di Rai Cinema e Indiana Production. Il film è un documentario collettivo realizzato da tanti mini video che testimoniano il duro lockdown vissuto dagli italiani durante la primavera. Si tratta di un reperto importantissimo cui tutto il Paese ha preso parte.

Fuori era primavera, la trama del film

La pellicola Fuori era primavera, l’Italia prima del lockdwon, racconta in ordine cronologico tutti i pensieri e le emozioni di quegli italiani costretti in casa a causa dell’emergenza sanitaria. Salvadores infatti anche lui in lockdown chiede agli italiani di girare video con i propri smartphone al’interno delle mura domestiche raccontano le loro emozioni e le loro paure. L’insieme di questi filmati ha dato vita ad uno spettacolare documentario la cui importanza storica è indiscussa.

Il video racconta il momento in cui l’Italia osserva con apprensione lo sviluppo del virus in Cina senza rendersi davvero conto della sua pericolosità, in seguito si scoprono i primi casi in Italia e si è costretti ad una chiusura graduale e in breve totale che sconvolge l’esistenza di tutti. Grandi e piccini vivono con apprensione i duri mesi del lockdown lontani dall’affetto dei familiari e stretti tra le braccia dei parenti più prossimi.

Il documentario termina con le prime aperture del 4 maggio e il graduale ritorno alla realtà che non potrà più essere chiamata normalità. Punto cardine del documentario è anche il ritorno della natura alla sua forza originaria, le strade, non più popolate dagli uomini che le percorrono ci mostrano gli animali che si appropriano di ciò che era inizialmente loro.

Video, il trailer del film “Fuori era primavera”





