Torna anche quest’anno, per la sua 20esima edizione consecutiva, il Festival dell’Economia di Trento che si terrà dal 22 al 25 maggio e che sarà accompagnato ancora una volta (in questo caso la sesta) dal Fuori Festival 2025, che si prefigge l’obiettivo di creare una grandissima e diffusa kermesse culturale aperta a tutti, completamente gratuita e sviluppata attorno a una serie di imperdibili eventi tra concerti, spettacoli, laboratori e dibattiti; il tutto con il Fuori Festival 2025 che inizierà alla mattina e continuerà fino alla sera, accompagnando e affiancando la programmazione ufficiale del festival economico.

NON È UN PAESE PER VECCHI/ Il film, il libro e quel legame con "Il tagliapietre"

Complessivamente – poi li vedremo anche nel dettaglio – il Fuori Festival 2025 quest’anno vanta più di 100 differenti eventi che si terranno tutti tra il 22 e il 25 maggio 2025, tra musei, teatri, sedi istituzionali e luoghi simbolo della città di Trento, oltre che sui tre grandi palchi allestiti tra Piazza Duomo, Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti: come dicevamo prima, ogni appuntamento è completamente gratuito e mira a rendere più leggero e talvolta ironico l’approccio agli importanti temi dell’economia, della geopolitica e dell’educazione finanziaria; il tutto con centinaia e centinaia di ospiti che arriveranno da ogni parte del mondo.

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2025/ Ha i numeri di una "corazzata", ma i lettori dove sono?

Il programma completo della kermesse culturale Fuori Festival 2025: eventi, concerti, spettacoli e dibattiti

Entrando nel dettaglio del programma del Fuori Festival 2025, la primissima cosa da fare è invitare tutti voi curiosi a consultare direttamente il programma completo del fittissimo calendario di eventi (lo trovate semplicemente cliccando su queste parole e scegliendo la data che preferite tra le quattro disponibili); mentre il secondo aspetto da chiarire è che la kermesse culturale si articolerà in una serie di eventi tematici tra musica, dibattiti con influencer e divulgatori e comedy.

LETTURE/ "Con l'ultima voce": Disma, impadronirsi del Cielo quando tutto sembra perduto

La musica al Fuori Festival 2025: Uto Ughi, Gaia, Brunori SAS, Manuel Agnelli…

Partendo proprio dalla musica, tra gli appuntamenti certamente più interessanti del Fuori Festival 2025 salta all’occhio l’incontro “Per esempio a me piace la musica” con la cantautrice Gaia e Marta Cagnola, organizzato per il 22 maggio alle ore 21:30 nella cornice del Teatro Sociale; così come vogliamo citare anche il doppio appuntamento con il maestro Uto Ughi: il 23 maggio, infatti, all’Auditorium Santa Chiara alle ore 11:30 ci sarà l’incontro “Note e storie: a lezione con Uto Ughi”, al termine del quale ci sarà l’esibizione dell’orchestra dei “Virtuosi italiani”; mentre (nel medesimo luogo) alle 20:00 il maestro terrà il concerto “Economia in musica: Il viaggio sonoro di Uto Ughi”.

Sempre a tema musicale, particolarmente interessante è anche l’appuntamento al Fuori Festival 2025 fissato per venerdì 23 maggio con Brunori SAS, intitolato “I bivi della musica e le scelte di una vita”, che inizierà alle ore 21:30 al Teatro Sociale di Trento, così come il giorno successivo – ovviamente sabato 24 – sarà la volta di Manuel Agnelli con il suo evento/dialogo “Suoni dal futuro”, che coinvolgerà anche DLEMMA, The Whistling Heads, Neyja e Per Asperax; mentre segnaliamo anche la presenza di Shablo il 22 maggio e quella di Gile Bae il successivo 24 maggio.

Gli appuntamenti con la commedia e i dibattiti: il programma del Fuori Festival 2025

Oltre alla musica – come vi abbiamo già anticipato prima – al Fuori Festival 2025 una parentesi importante sarà dedicata anche agli appuntamenti con la commedia: in questo caso segnaliamo il doppio appuntamento che si terrà il 24 maggio, che inizierà alle ore 20:15 con lo spettacolo di Luca Ravenna “I miei bitcoin” sul palco della Filarmonica e proseguirà alle ore 21:00 con Paolo Ruffini – accompagnato dalla Compagnia Mayor Von Frinzius – e il suo irriverente “Din Don Down” sul palco dell’Auditorium Santa Chiara; mentre il 22 maggio si esibirà anche Davide Paniate con lo spettacolo “Le donne non fanno ridere”.

Musica, ironia e – forse soprattutto – dibattiti per coinvolgere fino in fondo i giovani presenti al Fuori Festival 2025 grazie al contributo di quelli definiti “Visionari”, ovvero un gruppo di social artist che saranno assoluti protagonisti della kermesse culturale: tra loro spicca il fumettista Makkox, che il 25 maggio da Piazza Fiera parlerà di “Satira al tempo dei social”, ma non mancano neppure gli interventi della “QUANTUM GIRL” Virginia Benzi, di Stefano Mancuso, Antonio Losito, Alan Smith, Annalisa Monfreda e con gli esperti – tra Marco Lo Conte, Gianluigi Ballarani, Elia Bombardelli e Paolo Colletti – di Young Finance.