Il Milan non ha intenzione di svendere Theo Hernandez e senza un’offerta all’altezza il terzino francese rischia seriamente di finire fuori rosa.

La situazione è tesa, e non da oggi. Da settimane ormai a Milanello si respira un’aria strana, quasi sospesa, come se tutti stessero aspettando un passo decisivo che però continua a non arrivare.

Theo Hernandez, che in rossonero ha vissuto forse gli anni più brillanti della sua carriera, si trova ora al centro di una trattativa complicata, piena di ostacoli e priva, almeno per il momento, di una vera via d’uscita.

Theo Hernandez e MIlan ai ferri corti

Il giocatore vuole cambiare aria, questo è chiaro, e la sua priorità sembra essere quella di tornare a Madrid, sponda Atletico. Però, come spesso accade, tra desideri e realtà c’è di mezzo un mare di contratti, clausole, pretese e soprattutto soldi.

Il Milan, infatti, non ha nessuna intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati. Il terzino sinistro, arrivato nel 2019 e diventato nel giro di poco tempo uno dei pilastri della squadra, è legato al club fino al 30 giugno 2026. E il discorso rinnovo, che avrebbe dovuto blindarlo, si è ormai arenato del tutto. Nessun accordo, nessun avvicinamento. Solo distanza, sia economica che progettuale. Da qui l’apertura alla cessione, ma alle condizioni del Milan. Tradotto: o si arriva con almeno 30 milioni cash, o non se ne fa nulla.

I colchoneros, dal canto loro, ci hanno provato a modo loro. Prima con una proposta da 17 milioni più Nahuel Molina come contropartita tecnica. Poi con una seconda offerta leggermente ritoccata. In entrambi i casi, però, la risposta di Casa Milan è stata la stessa: no, grazie. E qui le cose si complicano, perché Theo Hernandez ha già fatto sapere di voler andar via, e farlo restare controvoglia non conviene a nessuno. Ma nemmeno regalarlo.

Nel frattempo il club ha già salutato Reijnders, ufficialmente al Manchester City, e si appresta a chiudere per la partenza di Musah in direzione Napoli. Le uscite sono al centro di questo inizio d’estate, ma il vero nodo da sciogliere restano i rinnovi mancati di Maignan e Theo. Con il portiere i colloqui sono in fase di stallo, ma non rotti del tutto. Con il francese, invece, il gelo è quasi totale.

Ed è proprio per questo che la dirigenza, nelle ultime ore, sta valutando l’opzione più drastica: mettere fuori rosa Theo Hernandez nel caso in cui continui a spingere per la cessione senza che arrivi l’offerta giusta. Una mossa che fa rumore, senza ombra di dubbio, ma che rientra nella nuova linea rossonera: o si accetta la visione del club, oppure si resta fermi ai margini. Per ora, il futuro di Theo resta sospeso. E il Milan aspetta, con il pugno duro pronto.