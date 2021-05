Fuori Tema/ Anticipazioni, ospiti puntata 4 maggio: Ale e Franz con Frankie Hi-Nrg Mc

Questa sera, martedì 4 maggio, alle 22.50 su Rai 2 va in onda il quarto appuntamento con “Fuori tema”, il nuovo show di Ale e Franz dal Teatro la Cucina, nell’ex refettorio dell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Ospite dalla puntata il rapper Frankie Hi-Nrg Mc, con il quale i due comici improvviseranno jam session accompagnati dalla band diretta da Fabrizio Palermo. Frankie Hi-Nrg Mc, al secolo Francesco Di Gesù, ha raggiunto la notorietà con il brano “Quelli che benpensano” del 1997. “Gli ospiti non suoneranno soltanto, verranno a raccontare una parte di sé. Cerchiamo una seconda corda artistica, una passione”, hanno anticipato Ale e Franz in un’intervista concessa a Vero TV. Nel corso della puntata i due comici vestiranno i panni delle annunciatrici tv Alessandra e Franca, di un avvocato e del suo assistito, di social addicted, di cani parlanti, di due padri stralunati che assistono dalla tribuna alla partita di calcio dei loro figli.

Fuori tema: gli sketch di Ale e Franz

Nella nuova puntata di “Fuori tema” non mancheranno le interviste impossibili di Marco Bonadei, nel format del “Good Night Show”: per l’occasione Ale e Franz interpreteranno Gesù e Lazzaro. La serata sarà chiusa da una riflessione sul tema della disabilità. “A ventisei anni dal nostro debutto è bello ritrovarsi qui, con un progetto importante sulla RAI in cui anche tecnicamente c’è un’attenzione quasi cinematografica al dettaglio. Si passa dallo sketch a situazione simil fiction o serie, perché abbiamo sperimentato anche nella sperimentazione. Senza dubbio è uno dei progetto di cui siamo più contenti e sicuramente Fuori Tema è la cosa più bella fatta da noi in televisione”, hanno detto i due comici a Hot Corn. Recentemente Ale e Franz hanno parlato di una possibile partecipazione in “Lol 2” e hanno rivelato di aver preso parte a “Comedians”, il film corale di Gabriele Salvatores.

