Furfari: “Decarbonizzazione è irrealistica e costosa”/ “Riavviamo centrali nucleari”

Sulle pagine de La Verità, Samuel Furfari ha proseguito spiegando che sono i governi a dover reagire per mettersi contro all’Europa stessa, che da tempo promuove la decarbonizzazione: “Sono i governi a dover reagire, perché non riesco a immaginare che la Commissione europea sia in grado di ammettere i propri errori, convinta che la decarbonizzazione sia necessaria “per salvare il pianeta”. Per la presente Commissione, l’abbandono dei combustibili fossili e dell’energia nucleare è la sua ragion d’essere. Se vogliamo seguire il pensiero dei lungimiranti politici di allora, i governi dovrebbero abbandonare tutti i negoziati Verdi degli ultimi due decenni. Allora, per rispondere alla sua domanda, a mio avviso si dovrebbe: in primo luogo, promuovere lo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas dell’Europa, comprese quelle di gas di scisso”. Tremonti: "Prezzo gas? Russia incide solo per 9%"/ "C'è speculazione dietro guerra"

Tra le strade percorribili, secondo l’esperto, c’è quella di “Abbandonare la decarbonizzare inutile, irrealistica e costosa, tanto il resto del mondo non segue l’Ue. Poi, mantenere il funzione tutte le centrali nucleari esistenti; come quarto punto, riavviare lo sviluppo del nucleare, come previsto dal Trattato Euratom, perché l’insieme del mondo avrà sempre più bisogno di elettricità e non possiamo lasciare questo futuro ampio Russia, Cina e Stati Uniti. Infine, abbandonare la politica tedesca di promozione dell’idrogeno a fini energetici”.