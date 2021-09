Furia Indiana su Rete 4/ Un film adatto a un pubblico adulto

Furia Indiana vain onda su Rete 4 oggi, 18 settembre 2021, nell’arco del pomeriggio. Si tratta di un western datato 1955 e diretto dallo statunitense George Sherman sulla sceneggiatura scritta da Gerald Drayson Adams e Franklin Coen. Nel cast compaiono Victor Mature con il ruolo di protagonista, Suzan Ball, John Lund, Ray Dantone Keith Larsen. Il film è maggiormente adatto a un pubblico decisamente adulto con la possibilità anche di ricordare dei momenti che sono molto diversi da quelli attuali.

Darrow & Darrow La ciambella della verità su Rai 2/ Una mamma single e in carriera

Furia Indiana, la trama del film

La pellicola Furia Indiana racconta la storia di Cavallo Pazzo, capo della tribù Pellerossa Dakota, impegnato in una strenua difesa della sua terra contro l’usurpatore bianco. Il giovane futuro condottiero della sua tribù chiede allo sciamano Orso Misterioso di prenderlo come apprendista, per imparare così tutti i riti della tribù Dakota e segreti della sua scienza è affascinato dallo sciamano, da cui spera di imparare i riti e le usanze dei Dakota.

Garfield 2 su Italia 1/ Il film d'animazione con il famosissimo gatto

A rovinare i piani di Cavallo Pazzo è la solita furia omicida degli Yankee, che fanno irruzione nel villaggio e uccidono tantissimi suoi compagni, tra i quali proprio lo sciamano Orso Misterioso. Di fronte a questo episodio, l’unico scopo di Cavallo Pazzo diventa la vendetta. Inizia dunque dei lunghi preparativi per mettere a segno delle azioni punitive nei confronti dei bianchi, in un percorso durante il quale affinerà le sue tecniche di guerra e le sue capacità di conoscere la forza e le debolezze dell’ambiente che lo circonda e del nemico. La resa dei conti tra Sioux e bianchi invasori guidati dal generale Custer si disputerà in un luogo destinato a entrare nei libri di storia: Little Big Horn.

LEGGI ANCHE:

DOLCEROMA/ Su Rai 3 il film che è stato candidato al Nastro d'Argento

© RIPRODUZIONE RISERVATA