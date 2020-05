Furio Corsetti / Il successo del Trio Medusa, vita privata e..(Da noi a ruota libera)

Pubblicità

Furio Corsetti del Trio Medusa protagonista della puntata di Da Noi a Ruota Libera. Ospite di Francesca Fialdini, il simpatico attore comico è pronto a raccontarsi in una intervista che si preannuncia molto interessante e soprattutto divertente. Diventato famoso, insieme ai suoi colleghi Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi con il Trio Medusa, nella trasmissione de Le Iene, ha lavorato in televisione per programmi come Quelli che il calcio su Rai 2, Pop App su Deejay TV, oltre a condurre insieme al trio Medusa il programma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno, in onda ogni giorno dalle 07.00 alle 09.00 su Radio DeeJay. Una domenica di divertimento e spensieratezza su Raiuno, dove nella nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, Furio Corsetti è pronto a raccontarsi e far sorridere.

Pubblicità

Furio Corsetti: spregiudicato col Trio Medusa, riservata nella vita privata

Furio Corsetti ci ha abituato alla spregiudicatezza del Trio Medusa, ma nella vita privata in realtà è molto abbottonato. Chissà se da Francesca Fialdini, nell’ospitata a Da Noi..a ruota libera, si riuscirà a scatenare e a raccontargli, come ha sempre fatto insieme ai suoi colleghi fraterni Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi. Una carriera ricca di soddisfazioni, la loro, soprattutto in ambito televisivo e radiofonico. Furio Corsetti non è mai riuscito a sganciarsi dal trio medusa, ma probabilmente non è stato nemmeno nei suoi pensieri. Nel suo curriculum figura una partecipazione nel film con Vincenzo Salemme, ‘Le 10 Regole per farla innamorare’. Furio Corsetti, insieme a Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi, ha realizzato nel 2005 un libro autobiografico a sei mani, intitolato Culattoni e raccomandati. Un libro spassoso che ha ripercorso i tantissimi sketch del Trio Medusa. Chissà che Furio Corsetti non ne racconti qualcuno nella puntata di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA