Furio Focolari, la figlia Veronica segue le sue orme: è giornalista a Sky TG24. Tutto sulla famiglia del radiocronista.

Furio Focolari è morto oggi 28 settembre 2025 a 78 anni. Si tratta di uno dei giornalisti più stimati e lui, in particolare, era noto per le radiocronache di sci a Radio Radio. Da tanto tempo soffriva di una grave malattia, la SLA, e purtroppo dopo aver combattuto per anni, la patologia ha avuto la meglio. A ricordarlo anche Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, il quale ha scritto un messaggio di cordoglio su X: “Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto“. Anche la stessa Radio Radio ha tenuto a ricordarlo così: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”.

Poco dopo la notizia della morte di Furio Focolari è intervenuta anche la S.S. Lazio che ha espresso a sua volta il suo cordoglio: “La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Furio Focolari, icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste“. Ma andiamo ora a conoscere meglio chi era il radiocronista, la moglie e la figlia Veronica che si è ispirata a lui nel suo lavoro da giornalista.

Furio Focolari, la figlia Veronica giornalista di Sky TG24

Furio Focolari ha una figlia di nome Veronica, giornalista e conduttrice di Sky TG24. La donna ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla famiglia, e anche lo stesso radiocronista non ha mai voluto raccontare i dettagli della sua vita privata. Riguardo alla moglie non si sa alcun dettaglio se non che si chiama Carla. I familiari, hanno riportato che Furio ha affrontato la malattia con tanta dignità.