C’è stato un nuovo scontro tra Shaila Gatta e Stefania Orlando ieri sera al Grande Fratello, durante la 38esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due avevano già avuto un battibecco nella scorsa puntata, avevano però chiarito e si erano anche abbracciate, in confessionale la ballerina ha però rinominato quel gesto d’affetto come ‘l’abbraccio di Giuda’. Ma non è finita qua, si è anche scagliata duramente contro la showgirl accusandola di essere una vipera velenosa.

In confessionale Shaila Gatta ha anche ammesso di essere stata finta con Stefania Orlando e ha ribadito che è una persona perfida. Ieri sera durante il nuovo faccia a faccia i loro toni si sono accesi sempre di più, si sovrapponevano e non era sempre semplice capire cosa stessero dicendo, più volte Signori ha provato a riportare la calma.

Faccia a faccia infuocato tra Stefania e Shaila al Grande Fratello: Beatrice Luzzi al veleno contro la Orlando

Stefania Orlando si è detta convinta che Shaila Gatta ce l’abbia con lei perché ha smascherato Lorenzo Spolverato tirando fuori la dinamica che voleva creare con Lele, le ha anche detto che lei è una vittima del ‘fidanzato’. L’ex velina di Striscia la notizia in diretta ha ammesso di essere stata falsa, aveva studiato tutto e si è detta fiera della donna che è e delle scelte che prende.

Durante il loro scontro è intervenuta Beatrice Luzzi che ha preso le difese di Shaila Gatta e si è duramente scagliata contro Stefania Orlando. Queste le sue parole: “Lei fa la maestrina, parla sopra e si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando le hanno data della ruffiana ti abbiamo dovuto mandare l’ambulanza. Tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua. Sono d’accordo con Shaila, Stefania è cattiva“. La showgirl non è certo rimasta in silenzio, ha infatti replicato dicendo che se si fa il Grande Fratello il pubblico ha il diritto di sapere la verità quindi se vede una persona che crea finte dinamiche lo segnala. Ha poi concluso dicendo: “La Luzzi non mi vuole bene, ma è reciproco. Sono cattiva, ma almeno sono sincera“.

