Furkan, chi è il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ “Ha preso casa a Istanbul per stare con lui”

Chi è Furkan, il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio? Il gossip

Cristiano Malgioglio continua ad essere uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. Il cantante e paroliere è richiesto sia in Rai che a Mediaset, dove di recente ha esaudito il desiderio di lavorare con Maria De Filippi ad Amici. Cristiano, d’altronde, è molto amato per la sua schiettezza e i retroscena personali che spesso racconta in TV, molti dei quali raccontano alcune sue avventure amorose.

In più occasioni Malgioglio ha rivelato di aver avuto un fidanzato turco e per lungo tempo, una relazione che si è poi conclusa, stando a quanto da lui rivelato qualche tempo fa. Tuttavia il cuore di Cristiano pare sia oggi nuovamente impegnato e proprio con un ragazzo turco. A lanciare l’indiscrezione è Ivan Rota per Dagospia, svelando che Malgioglio è oggi impegnato con il turco Furkan.

Cristiano Malgioglio è fidanzato con Furkan: “È il cugino del suo ex turco”

Ma non è finita qui: il gossip rivela che Malgioglio avrebbe anche preso casa in Turchia per stare con lui. Ecco quanto fa sapere il giornalista: “Questa volta è vero: Cristiano Malgioglio ha preso casa (in affitto) a Istanbul”. Si tratta di “un appartamento dipinto d’azzurro con vista sul Bosforo. Qui lo aspetta il fidanzato Furkan, cugino del suo ex. Il cantautore, che sta ottenendo un successo pazzesco come giurato di Amici, fa sempre avanti e indietro dall’Italia: praticamente un pendolare dell’amore.” Il nuovo fidanzato sarebbe dunque il cugino del suo ex, e la storia d’amore tra i due procederebbe a gonfie vele. Non resta che attendere la conferma anche dal diretto interessato.

