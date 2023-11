FURKAN PALALI, CHI È FIKRET FEKELI DI TERRA AMARA?/ “Sono fidanzato da quattro mesi. Lei fa l’attrice e…”

Furkan Palali, il Fikret Fekeli di Terra Amara, si racconta a Verissimo tra successo e vita privata. Silvia Toffanion gli chiede infatti anche dell’amore e l’attore spiega di essere felice accanto ad una collega.

“Se sono fidanzato? Sì, c’è qualcuno. – ha ammesso su Canale 5 – Da quattro mesi, da poco. Va molto vene, lei rispetta il lavoro che svolgo. Le dinamiche del mio lavoro a volte creano delle problematiche per mancanza di tempo, lei lo capisce perché è un’attrice.” In merito al desiderio di diventare padre, Furkan Palali ha poi dichiarato: “Io ho girato una serie in cui avevo una figlia… Vorrei un figlio, lo desidero molto da quando ho fatto la serie. Mi sono sentito per la prima volta padre.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

FEDERICA CAPUTO, FIDANZATA DI CIRO PETRONE/ Lui: "È arrabbiata perché ho abbandonato il Grande Fratello"

Chi è Furkan Palali, il Fikret Fekeli di Terra Amara ospite a Verissimo

Furkan Palali, l’attore che presta il volto al personaggio di Fikret Fekeli nella soap opera turca Terra Amara è tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo. L’attore turco è pronto a raccontarsi a cuore aperto nel programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Nella soap turca il suo personaggio è in continua lotta con il suo passato e le sue origini. Una volta arrivata a Çukurova ritrova lo zio Ali Rahmet Fekeli, ma è pronto a fermare in tutti i modi il fratellastro Demir. Tra i due ci sarà un durissimo scontro. Ma chi è Furkan Palali? Classe 1986, Furkan è nato il 27 ottobre a Konya, città della Turchia, sull’altopiano centrale dell’Anatolia. Si fa conoscere giovanissimo come modello, ma la grande occasione arriva con il ruolo di Fikret Fekeli Yaman nella serie Terra amara. Un ruolo che gli cambia la vita.

Samuele Palumbo, chi è il vincitore di Tu si Que Vales 2023/ "Suono grazie a mia sorella. Avevo sei anni…"

In realtà la sua carriera di attore inizia nel 2010 quando interpreta il personaggio di Aras nella serie Küçük Sırlar. L’anno dopo recita nella serie turca “Adını Feriha Koydum” e successivamente nella serie “Aşk Emek İster” dove interpreta Giray. Seguono altri lavori: la serie “Son Yaz – Balkanlar 1912”, “Aşk Emek İster” e “Kızılelma”. Non solo serie tv, visto che nel 2016 lavora nel film “Somuncu Baba: Aşkın Sırrı diretto da Kürşat Kızbaz”.

Furkan Palali parla del suo personaggio Fikret Fekeli in Terra Amara

Il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara ha sicuramente cambiato la vita di Furkan Palali, attore e modello turco balzato alla grande popolarità. Parlando proprio del suo personaggio dalle pagine del magazine Dreamers ha ammesso: “il mio è un personaggio molto amato proprio per via degli inaspettati colpi di scena di cui è portatore. In virtù del suo passato piano piano il pubblico capirà questo personaggio e sicuramente ne giustificherà le azioni all’apparenza incomprensibili”. Non solo, l’attore si è soffermato su quanto il passato del suo personaggio lo renda così amato dal pubblico rivelando i punti in comune: “sicuramente come lui farei qualsiasi cosa pur di evitare di danneggiare le persone che più mi stanno a cuore”.

Maria, mamma di Ciro Petrone/ Lei: "mi sono emozionata nel vederlo in Gomorra e al Grande Fratello 2023"

Infine sul futuro del suo personaggio in Terra Amara ha aggiunto: “vedremo Fikret consumato dalla rabbia. Come vedremo è un uomo che spesso è consumato da una rabbia atavica”. Cosa succederà? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Terra Amara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA