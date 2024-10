Ballando con le stelle 2024, Furkan Palali ci prova con Selvaggia Lucarelli: “I miei genitori ti vorrebbero conoscere”

Dopo settimane di giudizi negativi Furkan Palali ed Erica Martinelli nella 5a puntata di Ballando con le stelle 2024 hanno cercato di far ricredere la giuria con una Salsa non sensualissima. L’attore di Terra Amara è apparso un po’ più sciolto ed a suo agio rispetto alle precedenti volte. Si passa al commento dei giurati, Ivan Zazzaroni ha ammesso che nonostante non sia stato sciolto il ballo era molto difficile e lui se l’è cavata. Fabio Canino, invece, ha sottolineato un’altra nota positiva, il suo atteggiamento è cambiato sorride di più e sembra meno in lotta con la giuria.

A difenderlo è scesa in campo Selvaggia Lucarelli che continua a calarsi nella parte della rivale di Rossella Erra nel contendersi Furkan: “Io ho preso un po’ male questa tua indecisione nel decidere tra chi scegliere tra me e Rossella. Sapere che tu sei indeciso mi costerà anni di analista perché capisce bene che la mia autostima…” A questo punto però l’atmosfera si è riscaldata all’improvviso e Furkan Palali ci ha provato spudoratamente con Selvaggia Lucarelli: “Ho parlato con i miei genitori e ti vogliono tanto bene e ti invitano in Turchia.” “Era un corteggiamento così accennato, detto questo Rossella Erra anche lei era invitata” ha immediatamente replicato Selvaggia tirando in mezzo la rivale.

Furkan Palali ‘corteggia’ Selvaggia Lucarelli e scatta la gelosia di Rossella Erra: “Ti difendo e mi ripaghi così?”

Milly Carlucci ha tentato di chiudere il discorso chiedendo alla giuria direttamente di votare ma a questo punto Selvaggia Lucarelli l’ha interrotta: “Ma chi se ne frega della salsa, adesso stiamo attenti al ballo. Tu hai chiamato qui Furkan per il ballo.” Insomma anche questa settimana ha avuto vita il ‘triangolo’ composto da Furkan Palali, Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra. Quest’ultima poco prima non ha nascosto tutto il suo disappunto per i complimenti dell’attore alla giurata: “Io ti difendo a Domenica In contro tutti, ti faccio da traduttrice e tu mi ripaghi così?”.