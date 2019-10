Fury/ Video, su Rai 4 il film con Brad Pitt (oggi, 4 ottobre 2019)

Il film Fury va in onda su Rai 4 per la prima serata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia affidata a David Layer il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Jay Cassidy e Dody Dorn, le musiche della colonna sonora sono state composte da Steven Price mentre nel cast sono presenti tra gli altri anche Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena, Jon Bernthal e Jim Parrack.

Fury, la trama del film

Durante la Seconda Guerra Mondiale l’esercito americano si sta facendo largo nell’entroterra europeo insieme al resto delle guarnigioni alleate battagliando in maniera aspra con le linee nemiche tedesche. Nell’esercito vi è il sergente Collier messo alla guida di un piccolo plotone di 4 uomini che gestisce un carro armato a cui è stato dato il nome di battaglia Fury. Nella piccola squadra è stato inserito proprio in queste ore il giovanissimo Norman che è un ragazzo che da sole otto settimane e arruolato nell’esercito degli Stati Uniti e che soprattutto fino a quel momento ha soltanto svolto il ruolo di dattilografo per cui presente soltanto nelle retrovie dell’esercito. Quindi il ragazzo non ha alcuna esperienza nella guerriglia e soprattutto non sembra essere animato da un carattere ideale per poter essere di supporto nel corso delle battaglie. Questo suo atteggiamento remissivo viene immediatamente colto dai propri compagni di armi i quali non perdono occasione per deriderlo. Il loro carro armato si fa apprezzare in tutte le battaglie per la capacità di abbattere i propri nemici e soprattutto di saper effettuare manovre importanti grazie alle quali sono riusciti anche a fronteggiare i temutissimi carri Panzer dell’esercito tedesco.

Un giorno mentre stanno effettuando uno spostamento logistico il giovane Norman vede per primo alcuni bambini tedeschi ma non individuando in loro un possibile pericolo non informa gli altri componenti dell’equipaggio il che mette a rischio tutta la missione in quanto i ragazzini avevano delle bombe anticarro che prontamente utilizzeranno per abbattere un carro armato. Un pesante rimprovero da parte del sergente a Norman il quale viene in qualche modo inizializzato al combattimento con lo stesso sergente che lo obbliga ad uccidere un prigioniero tedesco appena catturato rimarcando come tutti i tedeschi sono nemici e quindi devono essere uccisi. Le vicende del carro armato si sviluppano nella gloria fino a quando per via di un problema di natura meccanico ad un cingolo diventerà facile preda ed oggetto di attacchi da parte dell’esercito tedesco. Tutto l’equipaggio del carro armato deciderà di restare all’interno della struttura per difenderla dai nemici ma questo comporterà per loro una tragica fine.

