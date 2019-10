“Fusione Fca-Peugeot”/ Wsj “contatti in corso”: Elkann vira su PSA dopo Renault

Al momento è solo un rumors che arriva dagli States – il Wall Street Journal per l’esattezza – ma la notizia di una possibile fusione tra Fca e Peugeot-Citroen potrebbe essere la classica “miccia” da far esplodere l’intero mercato automotive mondiale. Secondo il quotidiano Usa sono in corso contatti tra il gruppo degli Elkann e i francesi per creare un colosso da 50 miliardi di dollari: si tratterebbe di una fusione in parti uguali e avverrebbe, per certi versi, su condizioni simili a quelle che avevano portato mesi fa alla possibilità molto concreta di una fusione tra Fiat e l’altro colosso francese, Renault-Nissan. Nel nuovo colosso automobilistico, spiega il Wsj, l’amministratore delegato di Peugeot Carlos Tavares diventerebbe il ceo mentre John Elkann, attuale presidente della Fca, assumerebbe lo stesso ruolo nella nuova maxi-società. Secondo la fonte del quotidiano vicina al dossier Fca-Peugeot, i colloqui al momento sarebbero ancora «fluidi» e potrebbero portare anche ad altre opzioni oltre alla fusione; sta di fatto che i mercati si scuotono e la seduta di domani si annuncia caldissima sul settore automotive.

FCA “ABBANDONA” RENAULT E VIRA SU PEUGEUOT

«Non sono a conoscenza di questi contatti: una cosa è certa, il fatto che Fca cerchi partner internazionali per realizzare joint venture è positivo. L’importante è che Fca continui a valorizzare gli stabilimenti e le produzioni italiana», commenta all’Agi il leader della Uilm Rocco Palombella, sottolineando come i partner di questo possibile accordo debbono aver un vantaggio «dal punto di vista dell’elettrico che è il valore aggiunto di cui Fca ha bisogno». Fca a Wall Street in questo momento sale sopra il 6% con uno slancio oltre i 14 dollari per azione (fonte Milano Finanza) mentre si attendono novità nelle prossime ore per una possibile fusione che cambierebbe se non radicalmente quantomeno pesantemente il mercato europeo e mondiale nel settore auto. Abbandonata la strada di Renault-Nissan, dopo le trattative-trame politiche che si sono succedute nei mesi scorsi, Elkann cambia registro e si proietta sull’asse Parigi-Detroit-Torino-Amsterdam per rilanciare il futuro della propria azienda con un occhio deciso al progetto di aggregazione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA