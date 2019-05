FUSIONE FCA RENAULT/ Arriva la proposta di un’aggregazione alla pari

C’era attesa per un annuncio, dopo i rumors emersi sabato tramite il Financial Times, riguardante l’alleanza tra Fca e Renault e questa mattina il gruppo automobilistico italo-americano ha presentato una proposta di fusione con quello francese. In un comunicato stampa viene spiegato che “Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50”. L’azienda che nascerebbe da questo merger avrebbe un’importate quota di mercato, pari a 8,7 milioni circa di vetture vendute ogni anno. Nel comunicato Fca tiene a precisare che “i benefici dell’operazione proposta non si otterrebbero con la chiusura di stabilimenti, ma deriverebbero da investimenti più efficienti in termini di utilizzo del capitale in piattaforme globali dei veicoli, in architetture, in sistemi di propulsione e in tecnologie”.

FUSIONE FCA-RENAULT, NESSUNA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

Si tratta certo di un’annotazione importante, soprattutto rispetto alle preoccupazioni dei sindacati. Resta da capire se basteranno queste parole o se le organizzazioni dei lavoratori vorranno delle garanzie in più. “L’aggregazione verrebbe effettuata come operazione di fusione sotto una capogruppo olandese”, viene aggiunto nel comunicato, nel quale si specifica che il cda della nuova società “sarebbe inizialmente composto da 11 membri con una maggioranza di consiglieri indipendenti e con un numero uguale di consiglieri, 4 ciascuna, in rappresentanza di Fca e Groupe Renault ed uno designato da Nissan. Inoltre, non sarebbero trasferiti i diritti di doppio voto oggi esistenti”. Inoltre, “prima che l’operazione sia completata, per attenuare la disparità dei valori sul mercato azionario, gli azionisti di Fca riceverebbero anche un dividendo” pari a 2,5 miliardi di euro e “sarebbero distribuite agli azionisti di FCA le azioni Comau oppure un dividendo aggiuntivo di 250 milioni di euro se lo spin-off di Comau non dovesse avere corso”.

GRUPPO DA 170 MILIARDI DI RICAVI

Fca specifica anche che “dal punto di vista geografico, in base alle vendite globali di Fca e di Groupe Renault del 2018, la Società risultante dalla fusione sarebbe la quarta nel Nord America, la seconda in Emea e la prima in America Latina e avrebbe maggiori risorse necessarie per accrescere la propria presenza nella regione Apac”, ovvero quella dell’Asia Pacifica. Viene anche stimato che “su una semplice base aggregata, sulla base dei risultati 2018, i ricavi della società risultante dalla fusione” sarebbero pari a quasi 170 miliardi di euro, con un utile operativo di oltre 10 miliardi e un utile netto di oltre 8 miliardi. Ora non resta che aspettare il verdetto di Renault su questa proposta. Visti però i rumors degli ultimi giorni sembra difficile pensare che la proposta di Fca venga avanzata senza che possa essere accolta dal gruppo francese. Dunque nelle prossime ore è probabile arrivi una conferma della fattibilità dell’operazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA