Fusione Nexi-Sia/ Conte: “Nato campione europeo dei pagamenti digitali”

È il giorno della fusione Nexi-Sia: è nato il colosso italiano dei pagamenti elettronici che vale oltre 15 miliardi di euro. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: le due società hanno dato il via libera al progetto per l’unione. Come riportato dai colleghi di Tg Com 24, il nuovo colosso beneficerà di ricavi pari a 1,8 miliardi, di un Ebitda di un miliardo e di Operating Cash Flow pari a 0,8 miliardi. «È un’opportunità di crescita a livello internazionale», le parole di Fabrizio Palermo, amministratore delegato di CDP. Il nuovo colosso entra di diritto nella top ten dei maggiori titoli quotati a Piazza Affari, alle spalle di giganti del calibro di Enel, Intesa, Fca, Eni e Unicredit. Cassa Depositi e Prestiti sarà il primo azionista, così il ministro Roberto Gualtieri: «Con la fusione tra SIA e Nexi, sotto la regia del CDP come azionista stabile, si uniscono due realtà italiane con attività complementari e all’avanguardia sui pagamenti digitali. Un’operazione in sintonia con l’impegno del Governo sul cashless».

FUSIONE NEXI-SIA, LE PAROLE DI CONTE

La fusione Nexi-Sia è senza ombra di dubbio la notizia del giorno in ambito economico e anche il premier Giuseppe Conte ha espresso soddisfazione: «Grazie alla fusione annunciata oggi tra Sia e Nexi nasce un campione europeo dei pagamenti digitali a trazione italiana. Con questa operazione, realizzata grazie al ruolo di investitore di lungo periodo di Cassa Depositi e Prestiti, nascerà un operatore presente in quattro continenti e 50 Paesi, il primo per numero di esercenti serviti e di carte gestite». Il Presidente del Consiglio ha poi messo in risalto: «Si tratta di una notizia importante, poiché la fusione tra le due società permetterà di migliorare l’infrastruttura tecnologica e i servizi per i sistemi di pagamento, promuovendo così la diffusione delle transazioni elettroniche, in linea con il piano Italia cashless, e accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, priorità dell’azione di Governo».



