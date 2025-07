La fusione nucleare non è mai stata così vicina grazie all'azienda nucleare Commonwealth Fusion Systems: scopriamo tutto

La fusione nucleare potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare e sarebbe tutto merito, come scrive il Time, dell’azienda americana Commonwealth Fusion Systems. Gli scienziati sostengono infatti di essere pronti a riscaldare deuterio e trizio a ben 100 milioni di gradi Celsius, fondendoli insieme e producendo calore che può essere poi convertito in elettricità. Ovviamente si tratta di una notizia sensazionale visto che nessuno era mai riuscito a dare vita ad una fusione nucleare prima d’ora.

"Cambiamenti climatici dovuti all'uomo? È falso"/ Franco Prodi: "Sono fenomeni ciclici millenari"

Il processo sarà realizzato grazie a dei magneti giganti realizzati con un nastro superconduttore ad alta temperatura: i magneti mantengono il combustibile surriscaldato al suo posto e stabile di modo appunto da consentire il processo di fusione nucleare. Al momento i magneti costruito servono per il progetto pilota ma in futuro ne verranno costruiti degli altri per dare vita ad una flotta di centrali che daranno vita a loro volta ad altre fusioni. “Il settore energetico è un mercato molto vasto, e quindi, intrinsecamente, offre un enorme potenziale di ritorno finanziario”, le parole al Time di Bob Mumgaard, CEO di Commonwealth Fusion Systems, aggiungendo che: “Se costruisci qualcosa che può produrre l’1% dell’energia, hai costruito la più grande azienda del mondo”.

SCENARIO UE/ Le 2 chiavi per far ripartire l'industria (senza eccessi di debito)

FUSIONE NUCLEARE, PERCHE’ OGGI E’ POSSIBILE

La fase storica in cui viviamo registra un bisogno sempre crescente di energia, sia per via di quanto avvenuto in Ucraina, con la volontà dell’Europa di staccarsi dalla Russia, sia per la necessità di approcciarsi ad un’alimentazione più green, e quindi più legata appunto alla corrente (si pensi ad esempio alle auto), rispetto ai combustibili fossili. Ecco perchè c’è una domanda sempre più crescente di elettricità da parte di aziende private e pubbliche ed è per questo che la fusione nucleare, per anni considerata quasi come fantascienza, potrebbe rappresentare un punto di svolta, rivoluzionando il mondo come lo conosciamo oggi.

TRANSIZIONE ENERGETICA/ In un bando del governo la "prova" che il green Ue va abbandonato subito

“Penso che sia possibile dimostrare le condizioni di fusione in questo decennio, e a questo decennio mancano solo cinque anni”, ha spiegato Ernest Moniz, ex Segretario all’Energia degli Stati Uniti che ora fa parte del consiglio di amministrazione di TAE Technologies, un’altra azienda specializzata nella fusione. “Alla fine, potrebbe diventare la fonte dominante”.

FUSIONE NUCLEARE, UN PERCORSO TORTUOSO MA VICINO

Il percorso verso una rete dominata dalla fusione nucleare ovviamente sarà ancora tortuoso e impervio, ma sembra quanto mai vicino, anche se al momento nessuno sembrerebbe pronto a questa ipotesi, tranne ovviamente le aziende che ci stanno lavorando. Eppure non tutti negli Stati Uniti sanno che esiste già una regolamentazione da parte della Nuclear Regulatory Commission in merito ai reattori a fusione nucleare: “Pochissime persone sanno che è già qualcosa in programma”, ha detto Moniz, di conseguenza il mercato sarebbe già pronto.

Per molti anni il settore della fusione nucleare è stato finanziato ma nel contempo ha visto progetti grandiosi inconcludenti in cambio di miliardi di dollari ma la svolta è arrivata nel 2022, quando gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California sono riusciti a dare vita ad una reazione di fusione che ha prodotto più energia del necessario per avviarla. Altre aziende sono state quindi incoraggiate a credere nel progetto, di conseguenza è partita una nuova massiccia corsa alla fusione nucleare che ora sembrerebbe essere davvero vicina ad un punto di vista. All’apice di questo gruppo di investitori vi è appunto la Commonwealth Fusion Systems che ha raccolto più di 2 miliardi di dollari di investimenti e che prevede di immettere energia elettrica sulla rete all’inizio degli anni ’30.



FUSIONE NUCLEARE, I PREZZI, GLI INVESTITORI E LA CINA

La sua innovazione sta nel nastro superconduttore ad alta temperature capace di creare intensi campi magnetici, ottenendo straordinari risultati: “Volevamo che la tecnologia funzionasse il prima possibile”, le parole di Brandon Sorbom, direttore scientifico dell’azienda. “Tutto il resto è subordinato a questo”. Vedremo se realmente porterà a termine il suo grandioso compito. Ma quanto costerà alla fine l’elettricità prodotta dalla fusione? Il trizio e deuterio, le fonti combustibili utilizzate, sono facilmente accessibili e sono economiche, in ogni caso per il Time a 100 dollari al megawattora sarebbe un buon affare, mentre a 50 conquisterebbe il mondo.

“La cosa interessante è che se si riesce a portare presto la fusione a un prezzo dell’energia relativamente competitivo, si apre la strada a qualcosa di veramente competitivo”, afferma Rick Needham, direttore commerciale dell’azienda. Nel frattempo anche i big della Tech come Google e Microsoft hanno iniziato ad investire nel settore, e sullo sfondo resta la Cina, che al momento sembrerebbe essere un passo indietro ma il senatore Mark Warner, democratico della Virginia e vicepresidente della Commissione Intelligence, ricorda che “La Cina è un Paese di straordinaria iniziativa. In un settore dopo l’altro, la Cina investe presto”.