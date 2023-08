Fusione nucleare/ Per la seconda volta generata energia con la stessa reazione del sole

Importante traguardo raggiunto negli Usa: per la seconda volta è stata generata energia con la stessa reazione del sole. La conferma è arrivata domenica dal Lawrence Livermore National Laboratory: si tratta della seconda volta da dicembre a questa parte.

Come evidenziato dai colleghi di Scenari economici, gli esperti del laboratorio californiano hanno ripetuto la scoperta dell’accensione della fusione in un esperimento condotto il 30 luglio nella NIF, ovvero nella National Ignition Facility. Ebbene, il tentativo ha prodotto un rendimento energetico superiore a quello ottenuto a dicembre. I risultati finali sono ancora in fase di analisi, ha reso noto un portavoce degli scienziati, per questo motivo il record è stato reso noto solo in queste ore.

Il risultato ottenuto negli States

Come anticipato, lo scorso dicembre il gruppo di esperti del Lawrence Livermore ha ottenuto un guadagno netto di energia in un esperimento di fusione con il laser. Entrando nel dettaglio dell’operazione, gli scienziati hanno puntato il laser su un bersaglio di combustibile per fondere due atomi leggeri in uno più denso, liberando così l’energia. Il Dipartimento dell’Energia l’ha definita “un’importante scoperta scientifica, attesa da decenni, che aprirà la strada ai progressi della difesa nazionale e al futuro dell’energia pulita”. La strada nella ricerca è ancora lunga, ma si tratta sicuramente di un passo avanti nel rendere la fusione nucleare l’energia del mondo. L’obiettivo ora è quello di costruire una prima centrale commerciale entro 30-40 anni. Questo riguarda gli Stati Uniti. L’Europa, invece, punta sul progetto Iter per una centrale capace di dare elettricità pulita e abbondante.

