Futurama è tornato: la stagione 11 disponibile su Disney+/ Video trailer dei nuovi episodi

Sono disponibili da qualche ora a questa parte i nuovi episodi di Futurama, fortunata serie animata disegnata da Matt Groening, lo stesso creatore dei Simpson. Nel dettagli si possono vedere in Italia gli episodi della stagione numero 11, totalmente inedita, il cui trailer potrete visionare in fondo a questa pagina. Un grande ritorno atteso da anni dai fan, che non vedevano l’ora di ritrovare i loro beniamini, a cominciare dal protagonista, l’umano Fry, ma anche Leela, Bender, Zoidberg, il Professore e via discorrendo.

Tanti i riferimenti agli avvenimenti accaduti in questi anni, a cominciare dalla pandemia, passando per le monete virtuali, le criptovalute, ma anche gli assistenti intelligenti, e non poteva mancare l’IA, l’intelligenza artificiale, ormai una componente della nostra vita quotidiana. Nuove avventure attendono quindi il simpatico e frizzante gruppo di Futurama, e i nuovi episodi potranno essere visionati anche da chi si dovesse approcciare per la prima volta alla serie animata, senza essere costretto a rivedere le precedenti dieci stagioni (per una maratona alquanto lunghetta).

FUTURAMA 11 DISPONIBILE SU DISNEY+: PROSEGUONO LE AVVENTURE DI FREY

Vi ricordiamo che Fry, il protagonista, fece anni fa un salto nel tempo in avanti di 1.000 anni, dopo essere caduto per sbaglio in una capsula criogenia che lo ha fatto viaggiare dal capodanno dell’anno 2.000 fino a esattamente l’anno 3.000.

Il primo episodio di Futurama 11 è disponibile dalla giornata di ieri e si intitola “Il flusso impossibile”; nello stesso vedremo Fry mentre rischia di diventare folle in maniera permanente dopo che si mette in testa di guardare ogni tipo di show televisivo che sia mai stato creato. Gli episodi della nuova stagione sono in totale 20 divisi in due parti, e verranno trasmessi uno ogni settimana, precisamente di lunedì. Il prossimo si potrà vedere il 31 luglio, quindi il 7 agosto e via discorrendo. Ricordiamo che per potere vedere i nuovi episodi di Futurama bisognerà essere abbonati a Disney+.

