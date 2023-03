G.I. Joe – La nascita dei Cobra/ Trama del film d’azione oggi 24 marzo su Italia 1

G.I. Joe – La nascita dei Cobra, film di Italia 1 con musiche di Alan Silvestri

Oggi, venerdì 24 marzo, in seconda serata su Italia1 alle ore 23:25 va in onda il film G.I. Joe – La Nascita dei Cobra (G.I. Joe: The Rise of Cobra). Si tratta di un film d’azione, avventura, fantascienza e guerra girato nel 2009 negli Stati Uniti d’America. La pellicola, che ha una durata complessiva di 118 minuti, è stata distribuita in italiano dalla casa di produzione e distribuzione Paramount Pictures. La regia è firmata da Stephen Sommers, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte dal celebre compositore e musicista Alan Silvestri.

Il film riunisce nel suo cast principali numerosi attori, tra cui Channing Tatum, Christopher Eccleston e Sienna Miller. G.I. Joe è stato seguito, nel 2013, da un altro film, questa volta girato da un regista differente (Jon Chu): G.I. Joe – La vendetta; fa inoltre parte della saga anche un altro film, uscito nel 2021: si tratta del prequel/spin-off Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini. Come è già accaduto per il film Transformers, anche questo film è una trasposizione cinematografica di celebri giocattoli, e per questo progetto è prevista la riedizione di una nuova linea di giochi Hasbro, oltre che la creazione di un videogioco omonimo.

G.I. Joe – La nascita dei Cobra, la trama del film

Il film d’avventura G.I. Joe – La nascita dei Cobra va in onda oggi venerdì 24 marzo su Italia 1 alle 23,25. I protagonisti della pellicola in onda stasera in tv sono i veterani della squadra antiterrorismo G.I. Joe, che combattono contro i Cobra, una misteriosa organizzazione criminale, facendo uso di sofisticati mezzi bellici e tecnologici. La base segreta della squadra dei G.I. Joe si trova sottoterra, in Egitto. Intanto, James McCullen crea delle potenti e moderne armi in grado di distruggere perfino un’intera città. Quando questo arsenale basato su nanotecnologie viene rubato, la MARS, compagnia per la quale McCullen lavora, vende le armi alla NATO.

Duke (interpretato da Channing Tatum), al comando dell’esercito americano, ha il compito di recuperare le suddette armi e trasportarle nuovamente in salvo. Ma, naturalmente, non tutto va come previsto, perché la squadra americana cade in un agguato. Infatti, la Baronessa (Sienna Miller) e James McCullen (Christopher Eccleston, esperto di armi, ma doppiogiochista) vogliono distruggere Parigi utilizzando le armi rubate, per dimostrare la loro potenza, ma Duke riesce a fermarli, mettendosi nei guai… Forse, però, anche la Baronessa rivelerà la sua vera faccia, aiutando Duke.











