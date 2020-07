G8 Genova, Carlo Giuliani morto 19 anni fa/ Papà “tra le grandi ingiustizie d’Italia”

Sono trascorsi 19 anni dalla morte di Carlo Giuliani, il giovane ucciso il 20 luglio 2001 nell’ambito degli scontri tra manifestanti anti-G8 a Genova e le forze dell’ordine. Giuliani aveva appena 23 anni e fu colpito al volto da un proiettile esploso dall’interno di un Defender dei carabinieri in piazza Alimonda. Il carabiniere Mario Placanica fu prosciolto nel 2003 per uso legittimo di armi e per legittima difesa. Nel corso del processo, come rammenta Il Riformista, il colpo non sarebbe stato diretto contro Giuliani ma in aria, ed avrebbe raggiunto poi il ragazzo deviato probabilmente da un sasso lanciato da un manifestante. Da quel giorno sono dunque trascorsi 19 anni ma il ricordo del padre Giuliano Giuliani, padre del giovane Carlo, il quale in una intervista all’AdnKronos ha commentato: “Guardare avanti, sapendo che avanti non ci si può andare da soli, ma riuscendo a trainare, a riprendere una capacità di guida e non nel senso del ‘sono più forte io’, ma nel senso del diffondere idee di giustizia e capacità di comprendere le cose, affrontare i problemi e risolverli. Questo è il messaggio di quel movimento che andrebbe ripreso, secondo me”.

G8 GENOVA, CARLO GIULIANI MORTO 19 ANNI FA: OGGI IL RICORDO

Anche oggi, 20 luglio, esattamente come da 19 anni a questa parte, la città di Genova si ricorderà di Carlo Giuliani, il giovane 23 enne ucciso negli scontri del G8. Un anniversario doloroso, come spiega anche il padre Giuliano: “Quest’anno ovviamente con il Covid faremo qualcosa di molto più semplice in piazza, non ci sarà palco, ci saranno un po’ di cari amici, faranno una canzone, sarà qualcosa di molto ridotta dalle 15 alle 18 del pomeriggio”, ha spiegato intervenendo all’Adnkronos. “Ovviamente con il distanziamento, le mascherine e tutto il resto, dobbiamo attenerci e giustamente alle nuove regole”, ha proseguito. Ma nonostante questo, ha proseguito l’uomo, “Rimane il fatto di ricordare Carlo e di ricordare una delle grandi ingiustizie commesse in questo nostro povero Paese”. La famiglia di Carlo non ha mai accettato la verità emersa del processo e anche oggi ricorderà a Genova la scomparsa del figlio, a 19 anni dai tragici fatti che hanno rappresentato una sorta di spartiacque nella storia dei movimenti e delle proteste no global in Italia.



