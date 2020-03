Gabbiadini positivo al Coronavirus/ Le condizioni del bomber della Sampdoria

Brutte notizie ci arrivano dallo spogliatoio della Sampdoria: Manolo Gabbiadini è stato trovato positivo al Coronavirus. Dopo quindi il caso di Daniele Rugani, giocatore della Juventus, ecco che il Covid-19 ha colpito ancora nel mondo della Serie A e questa volta ha preso il bomber blucerchiato, come ha appena comunicato in via ufficiale la stessa squadra ligure attraverso i propri canali. Leggendo il comunicato, apprendiamo che il giocatore tutto sommato pare stare bene, e che naturalmente la società: “sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”. Sulla carta quindi tutto lo staff e i compagni di squadra di Gabbiadini dovrebbero mettersi in quarantena preventiva e non è da escludere che tale misura venga disposta anche all’Hellas Verona, che ha incontrato la formazione blucerchiata solo lo scorso 8 marzo. Serviranno però ulteriori indagini per individuare, se possibile, l’origine del contagio dal Covid-19 e soprattutto quando sarebbe avvenuto, per poi ristabilire la rete di contatti del giocatore.

GABBIADINI POSITIVO: COME STA L’ATTACCANTE?

E’ ufficiale dunque: Manolo Gabbiadini è stato trovato positivo al Coronavirus, ma come sta il giocatore della Sampdoria? Per il momento lo stesso bomber non ha preso parola, ma la società blucerchiata, nel breve comunicato rilasciato solo pochi minuti fa, ha parlato delle condizioni di salute dello stesso giocatore, che sarebbero buone. Per Gabbiadini, si legge, “solo qualche linea di febbre, ma sta bene”. Ovviamente prossimamente verranno date indicazioni più approfondite. Nel frattempo, dopo il caso di Rugani e ancor prima, della Pianese (per riferire solo dei casi occorso in Italia), è certo shock nel calcio italiano, che pure in Europa è stato tra i primi a fermarsi, in seguito al dilagare e all’aggravarsi dell’emergenza coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA