Gabriel, 27enne modello trovato morto a Milano/ Steso sul letto con un sacco in testa

Giallo a Milano dove un modello 27enne brasiliano, tale Gabriel Luiz Dias Da Silva, è stato trovato senza vita sul letto, con il volto avvolto in un sacchetto di plastica. Sul corpo, come riferisce il Corriere della Sera, non vi sono segni di violenza ma secondo gli inquirenti è probabile che il giovane sudamericano sia deceduto a seguito di un festino a base di sesso e droga. Il cadavere è stato rinvenuto presso una camera in un palazzo di via Marinetti, zona via Padova a Milano, appartamento di proprietà di un 71enne italiano con cui la vittima aveva intrapreso una relazione, anche se non fissa.

E’ stato lo stesso pensionato a chiamare i soccorsi ieri mattina, e a fine giornata è finito sul registro degli indagati a piede libero con le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso. L’uomo è stato a lungo interrogato dagli inquirenti, ma pare che lo stesso non sia stato in grado di fare chiarezza su quanto accaduto. Si sa con certezza che la vittima, assieme al 71enne, si era ritrovato assieme ad alcuni amici, al momento non identificati, per una serata un po’ spinta.

GABRIEL, 27ENNE MODELLO MORTO A MILANO: IL RACCONTO DEL COMPAGNO

“Non è la prima volt a– scrive ancora il quotidiano di via Solferino – i due avrebbero organizzato altre occasioni con amici durante le quali fare ampio uso di stupefacenti”. I vicini hanno raccontato di aver visto Gabriel «Un paio di volte negli ultimi mesi, alla sera li avevo sentiti litigare sul pianerottolo». Il pensionato ha raccontato che dopo la colazione con il compagno, lo stesso sarebbe «stato male, ha preso dei farmaci ed è tornato a letto».

La coppia, stando sempre al racconto, non avrebbe dormito insieme in quanto il giovane dormirebbe da solo: «Pensavo stesse dormendo», si è giustifica parlando con il magistrato, fino a che non ha rinvenuto il cadavere il risveglio successivo ed ha chiamato i soccorsi. Fondamentali saranno gli esiti degli esami tecnici che sono stati disposti sul materiale sequestrato nell’alloggio, a cominciare da cellulari e computer portatile, nonché i risultati dei test tossicologici, che faranno chiarezza su eventuali sostanze assunte.

