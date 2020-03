Gabriel al Milan?/ Calciomercato, il difensore del Lille piace anche a Psg e Arsenal

Pure in casa Milan si lavora già in vista della prossima finestra di giugno del calciomercato e pare che già la dirigenza stia valutando qualche giovane profilo per arricchire il reparto difensivo dello schieramento di Stefano Pioli. Secondo allora le ultime indiscrezioni riportate dai media francesi, pare che nel mirino del Milan sia finito Gabriel, difensore centrale classe 1997 in forza al club della Ligue 1 Lille. Il giocatore brasiliano, stando alle ultime rivelazioni di Le10sport pare infatti pronto a trattare la sua cessione con lo stesso club francese e certo il Milan sarebbe pronto ad approfittarne della situazione, facendo proprio quindi questo giovane talento verdeoro. Pure però il Milan si deve preparare a un’aspra battaglia per la finestra del calciomercato di giugno: i rossoneri non sono infatti i soli ad aver messo nel mirino Gabriel.

GABRIEL AL MILAN? LA CONCIRRENZA DI PSG E ARSENAL

Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato, il profilo del giovane Gabriel ha attirato non solo le attenzioni del Milan, ma pure del Paris Saint Germain dell’ex dirigente rossonero Leonardo. Il club parigino infatti sarebbe ora sul mercato a caccia di un giovane talento da mettere in difesa al posto di Thiago Silva, giocatore con cui i rapporti paiono ormai deteriorati definitivamente e che dovrebbe lasciare la capitale già a fine di questa stagione (nonostante i numeri da record messi da parte in stagione dallo stesso capitano 35 enne). Ma non solo: per Gabriel infatti la concorrenza al Milan si accende oltre che con Psg anche per altri club inglesi, come Arsenal, Everton e Leicester. Si attendono a breve nuovi sviluppi su questa traccia di calciomercato.

