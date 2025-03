LE ACCUSE DI CHIARA BALISTRERI ALL’EX GABRIEL COSTANTIN

Chiara Balistreri torna a Verissimo per raccontare la sua esperienza dolorosa, per la quale l’ex fidanzato Gabriel Costantin nel novembre scorso è stato arrestato. Dopo due anni di latitanza, infatti, il giovane è stato rintracciato in Romania, dove aveva trascorso anche una precedente latitanza. Ma la collaborazione tra la polizia italiana e quella romena ha portato al suo arresto. L’ex fidanzato, però, si è sempre difeso alle accuse della giovane, che ha denunciato anni di abusi, violenze fisiche e psicologiche.

Ci fu una prima denuncia, per la quale finì ai domiciliari, da cui poi scappò. Le autorità riuscirono a fermarlo al suo ritorno nella provincia di Bologna e scattò di nuovo la misura dei domiciliari, così come una nuova fuga, dove appunto a novembre è stato individuato a arrestato.

Nel frattempo, avrebbe continuato a perseguitare l’ex fidanzata, anche via social con video minacciosi, ma Gabriel Costantin ha sempre sostenuto di essere vittima di false accuse da parte dell’ex. Ad esempio, negò di aver sferrato dei pugni a Chiara Balistreri, sostenevo di averle dato “due semplici schiaffi“.

LE FUGHE E LA DIFESA DA PARTE DELLA MADRE

“Avrei potuto farle del male, ma non l’ho fatto“, arrivò a dichiarare Gabriel Costantin in un video su TikTok. Pare che sia stato aiutato nelle sue fughe dalla madre, che lo ha difeso dalle accuse, confermando la versione del figlio, in particolare che la ragazza sarebbe finita un mese in coma se il figlio l’avesse colpita come affermava.

“Sua madre lo difende, parla addirittura di troppo amore. Un figlio va anche ripreso, ma lei lo difende e io purtroppo ad oggi penso che sia anche colpa di certe madri se i figli arrivano a fare cose del genere. È proprio un’educazione che non è stata data“, ha dichiarato la ragazza nel novembre scorso a Verissimo, dove torna oggi per ispirare tramite la sua storia altre donne vittime di violenza.

Inoltre, il giovane si è difeso nei mesi scorsi dichiarando che, se avesse voluto far del male all’ex fidanzata, lo avrebbe fatto di ritorno in Italia dalla Romania.