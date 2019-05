Gabriel Diniz è morto/ Incidente aereo fatale per il 28enne star del pop latino

In un incidente aereo è morto Gabriel Diniz a 28 anni. La star del pop latino ha perso la vita con la conferma che è arrivata dal suo staff con un comunicato ufficiale. Il suo successo è arrivato con la canzone Jenifer esplosa letteralmente su YouTube. Stava viaggiando sulla sua proprietà con uno schianto avvenuto all’improvviso in maniera tragica. Pare che si trovasse a Salvador, in viaggio per andare a raggiungere la fidanzata Karoline Calheiros a Macelò. Dovevano festeggiare insieme il compleanno della ragazza, con una situazione che ha gettato nello sconforto la stessa ragazza pronta ad accoglierlo. Lo staff non ha precisato molto altro rispetto a quanto accaduto se non il fatto appunto della morte del ragazzo oltre all’equipaggio dell’aereo composto da altre due persone.

Gabriel Diniz è morto, il messaggio sui social network

La carriera di Gabriel Diniz, morto a 28 anni, era iniziata appena tre anni fa quando si era fatto conoscere con la hit Paraquedas lanciato su YouTube. Il suo ultimo album si intitola a Vontade che era uscito a febbraio scorso. L’ultimo messaggio che ha lanciato il ragazzo sui social network è piuttosto commovente e riguarda l’esibizione a Feira De Santana: “È sempre stata una gioia tornare a Feira De Santana a essere accolto con tanta energia ed entusiasmo. Grazie per l’affetto ragazzi. C’era una folla a godersi lo spettacolo. Alla prossima se Dio vorrà“. Un messaggio che sembrava quasi profetico e che ha commosso tutti perché leggerlo oggi sicuramente fa ancora più male.

© RIPRODUZIONE RISERVATA