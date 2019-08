Gabriel Feroleto, spunta terzo cellulare/ Contiene verità sulla morte del bimbo?

Novità in merito al delitto del piccolo Gabriel Feroleto, il bambino che, secondo l’accusa, fu ucciso dalla madre Donatella Di Bona e dal patrigno. Sono trascorsi quasi quattro mesi dal terribile delitto ed ora spunta un terzo cellulare che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe contenere informazioni, messaggi e drammatiche verità sulla morte del piccolo. Si tratta del telefonino dello zio di Gabriel, sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri su ordine della Procura di Cassino. Sullo smartphone sequestrato, il prossimo 4 settembre sarà eseguito l’accertamento non ripetibile dal quale potrebbero emergere nuove clamorose novità. Il cellulare in questione è un telefonino di marca Huawei, in uso al fratello della madre di Gabriel. L’intento degli inquirenti, come spiega Il Messaggero, è ora quello di compiere accertamenti tecnici che prevedono chiaramente l’estrapolazione delle liste chiamate, ma in particolare i messaggi di testo, Whatsapp e Messenger che potrebbero nascondere importanti novità e dichiarazioni della madre del bambino.

DELITTO GABRIEL FEROLETO: LA VERITÀ IN UN TERZO CELLULARE?

La madre di Gabriel Feroleto, bimbo ucciso lo scorso 17 aprile nelle campagne di Piedimonte San Germano, spesso usava lo smartphone del fratello, zio della piccola vittima, per chiamare o chattare con altre persone. Il fine delle nuove indagini è quello di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini delle indagini e della ricostruzione delle ore che hanno preceduto l’omicidio del piccolo Gabriel. Inoltre sarà anche utile trovare eventualmente dei riscontri alle dichiarazioni finora rese da Donatella, madre del bimbo ucciso e dai suoi familiari rispetto ai contatti avuti nella mattina del delitto. Il dubbio è se la donna abbia o meno chiamato qualcuno o eventualmente messaggiato. Ha forse confidato a terze persone quanto successo il 17 aprile scorso? Tutte queste domande potrebbero trovare risposta solo nei prossimi mesi alla luce degli accertamenti in programma con l’estrazione della copia forense del cellulare.

