Gabriel, figlio di Isolde Kostner/ La dedica all’Isola dei Famosi “Buon compleanno!”

Non è sicuramente la naufraga più partecipe alle dinamiche in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021, ma Isolde Kostner è sicuramente una delle più attive e pronte al lavoro. Certo, al mare predilige arrampicarsi e stare nei boschi alla ricerca di legna ma, nel corso della nuova diretta, si scopre che questa ricerca ha anche un altro e più importante obiettivo: quello di creare un dono speciale per suo figlio Gabriel. Isoalde è mamma di tre bambini e oggi, in diretta su Canale 5, ha voluto fare un augurio speciale a suo figlio Gabriel per il suo compleanno. “Oggi compie 13 anni!” ha dichiarato la concorrente emozionata, mostrando poi alla telecamera una creazione fatta con foglie e legnetti come omaggio al bambino che la guarda a casa.

Werner Perathoner, il marito di Isolde Kostner in studio

Nello studio dell’Isola dei Famosi 2021, a guardare sua moglie Isolde, c’è Werner Perathoner, suo ex maestro di sci, oggi marito e padre dei suoi figli. L’uomo assiste alla scena e accenna un sorriso ma non ha l’occasione per scambiare qualche parola con la moglie. Sicuramente il piccolo Gabriel, che ha visto la dedica della mamma da casa, sarà felice di ricevere un pensiero per il suo compleanno anche se a tantissimi chilometri di distanza.

