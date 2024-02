GABRIEL, FIGLIO KLEDI KADIU E LA MALATTIA/ “Con la sua gioia di vivere ci sorprende…”

Gabriel, come sta il figlio di Kledi Kadiu: “A piccoli passi, ma sta andando tutto bene…”

Kledi Kadiu è intervenuto quest’oggi – domenica, 4 febbraio – nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi tra carriera e passioni, il tutto all’insegna dell’amore. Il ballerino è tornato a parlare, visibilmente commosso, delle condizioni di salute di suo figlio Gabriel alle prese con il calvario della malattia. “Sicuramente sarà un percorso lungo nel tempo, però sia noi che lui siamo molto soddisfatti. La sua gioia di vivere ogni anno ci da soddisfazioni e ci sorprende; con piccoli passi, ma sta andando tutto bene”.

Kledi Kadiu ha dunque rassicurato il pubblico di Verissimo in riferimento alle condizioni di suo figlio Gabriel, grintoso e voglioso nel procedere giorno dopo giorno per combattere contro la malattia. “Cosa sto imparando grazie a lui? Che bisogna prendere la vita per come viene, rimboccarsi le mani e guardare avanti; è inutile pensare a cose che non danno alcun risultato. Io penso che la determinazione faccia parte della nostra famiglia e sicuramente anche di Gabriel. La sua indole è come la mia, è un vero lottatore, questo ci fa stare bene e ci fa andare avanti”. (agg. Valerio Beck)

MENINGO-ENCEFALITE, LA MALATTIA DEL FIGLIO DI KLEDI KADIU

Cos’è la meningo-encefalite e cosa sappiamo della malattia di Gabriel, il figlio di Kledi Kadiu? Oggi pomeriggio, nel corso della seconda delle due puntate del weekend con “Verissimo”, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin si tornerà a parlare di “Amici” di Maria De Filippi con la presenza in studio del 49enne originario di Tirana e di Emanuel Lo (attualmente professore della ‘scuola’ più in vista d’Italia), due tra i coreografi più amati del talent show in onda su Canale 5. E la presenza in studio del ballerino e attore albanese ma oramai naturalizzato italiano ci dà l’occasione per parlare anche della sua famiglia: se in un altro articolo quest’oggi accendiamo i riflettori su Charlotte Lazzari, sua moglie, qui invece parliamo di Gabriel, uno dei due figli avuti dalla relazione con la collega ballerina e insegnante di yoga.

Come sappiamo, dal 2018 Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari e dalla loro storia è nata prima Lea, la loro figlia più grande di sette anni, e in seguito il piccolo Gabriel che purtroppo soffre di una malattia di cui i genitori hanno avuto modo di parlare in varie occasioni nel corso dell’ultimo anno: proprio durante una precedente ospitata a “Verissimo” del ballerino albanese assieme alla moglie, i due avevano condiviso la loro confessione col pubblico al fine di dare forza a tutti quei genitori che vivono la loro stessa situazione. Gabriel infatti è affetto da meningo-encefalite, ovvero un processo infiammatorio a carico del sistema nervoso e che colpisce appunto il tessuto dell’encefalo e le meningi che lo rivestono; tra i sintomi più evidenti vi sono febbre, mal di testa, disturbi della sensibilità, senza dimenticare nausea, alterazione dello stato di coscienza e in alcuni casi anche convulsioni mentre nelle forme più gravi si manifesta anche con afasia ed epilessia.

KLEDI, “NOSTRO FIGLIO GABRIEL IN TERAPIA INTENSIVA PER UN VIRUS CHE…”

“Vogliamo condividere questa cosa per dare forza ad altri genitori: in piena notte notai qualcosa di molto strano nel bambino e siamo andati in pronto soccorso. Nel giro di un’ora sono successe tantissime cose” aveva raccontato la Lazzari parlando del ricovero in terapia intensiva per poche ore che ai due genitori sono sembrate dei mesi. “C’era un virus che aveva fatto dei danni in testa. Ed è rimasto un mese in mezzo in terapia intensiva” aveva aggiunge il ballerino che con la compagna si è trovato ad affrontare la patologia del figlio, manifestatasi a tredici giorni dal parto con convulsioni e febbri forti. “È stato l’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto” aveva scritto il ballerino condividendo la loro storia.

E dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva ecco il tanto agognato ritorno a casa, con la consapevolezza per Kledi e Charlotte che il percorso davanti a loro sarebbe stato comunque molto impegnativo e lungo anche se oggi Gabriel per fortuna sta bene. “È stato un problema abbastanza delicato. Io penso che, al di là della scienza che evolve, l’amore sia la migliore medicina per lui. Adesso lui sta meglio e devo dire che in quei momenti io e mia moglie Charlotte Lazzari ci siamo supportati reciprocamente. Qualche volta di più lei, qualche volta di più io… Anzi, ci ha anche rafforzato!” aveva raccontato Kledi durante una ospitata a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, dicendosi comunque “immensamente grati”, nonostante questa difficile prova, per avere Gabriel (oltre alla primogenita Lea) al loro fianco ogni giorno e insegnando loro quanto sia prezioso il dono della vita.











