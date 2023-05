Gabriel, figlio Paul Mazzolini (Gazebo)/ “Ci ha trasmesso la passione per la musica”

Gabriel è il figlio di Paul Mazzolini, ossia il cantante Gazebo. In pochissime occasioni il un cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano, diventato popolarissimo negli anni ottanta nel filone musicale della Italo disco per per le hit “Masterpiece” e “I Like Chopin” ha parlato del figlio. In occasione di una ospitata nel programma televisivo “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Gazebo ha parlato del figlio Gabriele che vive a Parigi e lavora per difendere i diritti per l’ambiente.

Proprio il figlio Gabriele parlando del papà ha rivelato: “lui è un artista, una persona sensibile, molto più timida di quanto si possa credere e ci si possa attendere da un artista. È molto attaccato alle sue melodie, al suo studio. Ci ha trasmesso la passione per la musica: abbiamo avuto le nostre discussioni e i nostri disaccordi, ma lui è rimasto sempre una persona meravigliosa. Lui e mia madre sono state le due persone che mi hanno insegnato ad essere autonomo. Io ho cominciato a lavorare presto grazie a loro che mi hanno spronato ad avere l’indipendenza di cui si ha necessità quando si vive lontano da casa”.

Gazebo: “Gabriel e i miei figli sono i miei due capolavori assoluti”

Un amore senza fine quello di Paul Mazzolini, alias Gazebo, per i figli Gabriel e Eva nati dall’amore per una donna di nome Maria. Proprio il cantautore a Oggi è un altro giorno ha dichiarato: ” i miei figli sono i miei due capolavori assoluti” Poi parlando del figlio maschio Gabriel ha rivelato: “sono molto orgoglioso, è laureato in Scienze Politiche e ha scelto di fare l’attivista per l’ambiente in Francia facendo battaglie molto difficili. Sta lottando per la sua generazione e per questo io l’ammiro. Tutta la nostra famiglia ama la natura”.

Non solo, Gazebo parlando del figlio Gabriele ha detto: “peraltro, lui è un chitarrista eccezionale: gli spiegai che il mestiere di musicista non è la migliore opzione, in quanto richiede grande sacrificio e non garantisce successo” – mentre sulla figlia Eva ha detto – ” è il genio di casa: ha capacità in Fisica e in Matematica, è laureata in Nanotecnologia”.











