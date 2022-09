Gabriel, figlio Paul Mazzolini (Gazebo)/ “Mio padre è meraviglioso: litigammo, ma…”

Gabriel, figlio di Paul Mazzolini (Gazebo) è intervenuto in collegamento audiovisivo a “Oggi è l’altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Il giovane vive a Parigi ed è attivista nel campo dei diritti per l’ambiente. A proposito del padre, ha detto: “Lui è un artista, una persona sensibile, molto più timida di quanto si possa credere e ci si possa attendere da un artista. È molto attaccato alle sue melodie, al suo studio. Ci ha trasmesso la passione per la musica: abbiamo avuto le nostre discussioni e i nostri disaccordi, ma lui è rimasto sempre una persona meravigliosa. Lui e mia madre sono state le due persone che mi hanno insegnato ad essere autonomo. Io ho cominciato a lavorare presto grazie a loro che mi hanno spronato ad avere l’indipendenza di cui si ha necessità quando si vive lontano da casa”.

GAZEBO, IL FIGLIO GABRIEL “È IL MIO CAPOLAVORO”

Gazebo ha aggiunto, commosso, che “i miei figli sono i miei due capolavori assoluti. Di Gabriel sono molto orgoglioso, è laureato in Scienze Politiche e ha scelto di fare l’attivista per l’ambiente in Francia facendo battaglie molto difficili. Sta lottando per la sua generazione e per questo io l’ammiro. Tutta la nostra famiglia ama la natura. Peraltro, lui è un chitarrista eccezionale: gli spiegai che il mestiere di musicista non è la migliore opzione, in quanto richiede grande sacrificio e non garantisce successo. Mia figlia Eva invece è il genio di casa: ha capacità in Fisica e in Matematica, è laureata in Nanotecnologia”.

