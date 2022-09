Gabriel Garko, 50 anni di vita e 30 anni di carriera/Matia Emme é il nuovo fidanzato?

Gabriel Garko ospite alla prima puntata di Verissimo 2022: l’intervista tra amori e successi

Ha ufficialmente inizio la nuova stagione tv di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, che nella puntata di sabato 17 settembre vede tra gli altri ospiti in studio il bello per antonomasia, Gabriel Garko. Il torinese é un vero e proprio divo dello star system, non solo per i suoi lavori ma anche per i flirt con donne di successo, fino al coming out, passati alla storia del gossip.

Dopo la rivelazione del “segreto di Pulcinella” che lo ha visto fare coming out della sua omosessualità al Grande Fratello vip 5, in occasione di una sorpresa nella Casa all’allora concorrente ed ex “patinata” Rosalinda Cannavó, torna a raccontarsi in TV, reduce dal compimento dei suoi primi 50 anni e al contempo del trentennale di carriera. Nella Casa dei vipponi Gabriel Garko ha definito la lovestory con Rosalinda, finita al centro del gossip negli anni d’oro del successo che lo vedeva come l’attore di punta dell’agenzia Ares, una delle storie costruite a tavolino per logiche mediatiche pensate per mera visibilità.

Molti sono, tuttavia, i flirt attribuitigli con primedonne del mondo dello showbiz e non solo. La prima lovestory passata al centro del gossip é quella avviatasi nel 1997 e poi naufragata nel 2001, con la prorompente e bionda collega attrice Eva Grimaldi. Nel 2019, la primadonna interprete si sposa in una unione civile con l’attivista Imma Battaglia. A i Migliori anni su Eva, lui racconta: “Siamo stati insieme un bel po’, è stata una donna importante. Mi ha insegnato tanto, siamo rimasti in ottimi rapporti a distanza di anni. Ci siamo ritrovati a dover lavorare sul set subito dopo che ci eravamo lasciati. Dovevamo girare una scena d’amore. Eravamo a letto mentre ci baciavano. È stata una tragedia, è andata malissimo”. Poi, é la volta della storia con Manuela Arcuri, che in un intervento a Vieni da me del vissuto con Gabriel Garko ha dichiarato: “Io credevo che fosse una storia importante, invece è stata più un’avventura. Lui è stato sempre molto carino con me, non posso dire nulla perché è stato impeccabile. Sempre molto gentile, sempre generoso, abbiamo fatto dei weekend e delle vacanze fuori”. Al divo dello star system il gossip ha attribuito relazioni con Serena Autieri, Cosima Coppola e la “lei fu Adua Del Vesco” che, tornando ad essere Rosalinda Cannavò al Grande Fratello vip 5, ha confermato in un’ospitata tv di Gabriel nella Casa che la loro storia fosse in realtà frutto di una montatura.

Dopo questa sua confessione Gabriel Garko ha confermato di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo. Inoltre ha dichiarato di aver avuto una lovestory con Gabriele Rossi, conosciuto durante le riprese de L’onore e il rispetto. Fino alla primavera 2021 per il gossip il divo è stato fidanzato con Gaetano Salvi, un giovane ragazzo napoletano con cui, nonostante i 25 anni di differenza d’età, ha vissuto una storia d’amore intensa, durata diversi mesi. Che ora sia felicemente innamorato? Il nuovo flirt che i beninformati gli attribuiscono é Matia Emme, un misterioso general manager di Milano con cui l’attore si é lasciato immortalare in un momento “relax at home” tra le Instagram stories.

Allo scoccare della mezzanotte del 12 luglio, Gabriel Garko ha spento le candeline del primo mezzo secolo di vita in dolce compagnia con le persone a lui più care, per poi concedersi un party in quel di Roma, dove ha celebrato la sua sfavillante carriera artistica. La sua vita unitamente alla sua carriera di attore e showman é stata all’insegna di luci e ombre, attraverso cui Gabriel Garko é riuscito ogni volta a riscoprirsi.

Nato a Torino nel 1972, esordisce da ragazzo in carriera con i fotoromanzi e nel corpo di ballo di Scherzi a parte nel 1993. Il primo ruolo nel mondo della recitazione arriva nel 1995 nel cortometraggio Troppo caldo, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Così comincia la sua ascesa nel mondo del cinema e della televisione che lo porterà a recitare in tantissimi film di successo – da Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek a Senso ’45 di Tinto Brass – serie e fiction TV diventate fenomeno pop come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto.











