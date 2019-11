Gabriel Garko: “a 17 anni un uomo sposato tentò di abusare di me”/ “Sogno un mondo..”

In occasione della pubblicazione della sua autobiografia Andata e ritorno, Gabriel Garko ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui si è messo completamente a nudo raccontando per la prima volta un episodio accaduto quando aveva solo 17 anni. L’attore, infatti, ha svelato che, all’epoca, un uomo sposato e con figli tentò di abusare di lui. Un episodio che lo ha profondamente segnato e di cui Garko, finora, non aveva mai parlato. “Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto” – ha spiegato ai microfoni di Alessio Poeta. Poi ha aggiunto: “In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”.

GABRIEL GARKO: “VOLEVANO FARMI FUORI”

Le confessioni di Garko non si fermano all’episodio avvenuto quando aveva 17 anni. L’attore, infatti, a Chi, ha raccontato di aver dovuto fare i conti con tanti ostacoli sul suo cammino. Garko, infatti, ha svelato che, nel 2014, ha sentito sulla propria pelle la paura di essere in pericolo. All’epoca, infatti, qualcuno sabotò la sua auto. “Forse volevano farmi fuori e io ne parlo soltanto ora. Nonostante le denunce fatte, non ho mai scoperto chi fosse il mandante. Non sono nuovo a episodi di questo genere. Una volta, fuori dal cancello di casa, mi scrissero “Garko drogato”, ha spiegato Garko che, in questi anni, ha sempre cercato di far parlare di sè per i suoi lavori.

GABRIEL GARKO E IL GOSSIP

Negli ultimi anni, il nome di Gabriel Garko è stato spesso protagonista del gossip. Dopo la fine della storia d’amore con Adua Del Vesco, infatti, i paparazzi non l’hanno mai perso di vista. A tal proposito, l’attore confessa di essere stando di dover rispondere continuamente a domanda sulla sua vita sentimentale e spiega: “Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno”.



