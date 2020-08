Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5?/ La smentita: “Ha altri progetti televisivi”

Gabriel Garko sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 5? La casa più famosa d’Italia è pronta a riaprire i battenti a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini che starebbe mettendo su un cast di alto livello per incollare ai teleschermi il pubblico. Tra i nomi che sono circolati nelle ultime ore è spuntato proprio quello di Gabriel Garko. A lanciare la notizia della presenza dell’attore nella casa più spiata d’Italia è stata Patrizia De Blanck che, durante un’intervista live ripresa da una talpa del sito Isa e Chia, ha rivelato i nomi di alcuni concorrenti che dovrebbero partecipare alla nuova edizione del reality con lei come quello di Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavio Vento. Tuttavia, poche ore dopo la partecipazione di Garko al Grande Fratello Vip 5 è stata smentita.

GABRIEL GARKO NON PARTECIPERA’ AL GRANDE FRATELLO VIP 5?

Gabriel Garko non parteciperà al Grande Fratello Vip 5. A smentire la partecipazione dell’attore alla quinta edizione del reality show è il sito Giornalettismo secondo cui Garko non entrerà nella casa di Cinecittà come concorrente avendo già altri impegni professionali. “Giornalettismo può smentire la presenza dell’attore nel reality perché impegnato su ben altri progetti non televisivi”, riporta il portale. L’attore, amatissimo dal pubblico e protagonista di tante fiction di successo, dunque, non varcherà la famosa porta rossa a settembre. La sua presenza sarebbe stato un grande colpo per Alfonso Signorini che, tuttavia, starebbe continuando a lavorare per regalare ai telespettatori un cast ricco di grandi nomi. Per il momento, quelli confermati sembrerebbero essere quelli di Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Flavia Vento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA