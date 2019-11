Gabriel Garko, allusione a Gabriele Rossi sui social?/ “Cocktails. Destino? Pesci…”

Gabriel Garko scatena nuovamente il gossip con una semplice storia su Instagram. L’attore, infatti, ha pubblicato la foto di un pesce in ceramica in cui si legge: “Cocktails. Destino? Pesci”, acompagnando il tutto da tre emoticon del diavoletto arrabbiato, di quella con l’areola in testa e quella innamorata. Nulla di impegnativo, ma tanto è bastato per portare nuovamente la vita privata dell’attore al centro del gossip. Secondo quanto scrive Bitchyf, infatti, la storia di Gabriel Garko sarebbe un’allusione al suo rapporto con Gabriele Rossi a cui è legato da una lunga e grande amicizia. Tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, infatti, l’amicizia si è consolidata nel corso degli anni portandoli anche a trascorrere il tempo libero insieme. Stando a quello che si legge su Bitchyf, dunque, il riferimento di Garko a Gabriele Rossi sarebbe nei pesci, segno zodiacale di Rossi che è nato il 13 marzo.

GABRIEL GARKO, MOMENTO DELICATO IN AMORE?

Gabriel Garko ha pubblicato la storia in questione dopo l’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso. Durante la chiacchierata con Barbara D’Urso, prima del bacio, Garko ha parlato anche della sua vita privata rivelando come le cose con la persona che ama siano, attualmente, un po’ delicate. “No, non ho messo la fede. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”, ha spiegato. La storia che ha pubblicato su Instagram, dunque, si riferirà davvero a Gabriele Rossi o alla fidanzata?

