“Gabriel Garko aveva bisogno di 60mila euro per il coming out”/ Bomba di Dagospia

Gabriel Garko ha dichiarato pubblicamente di essere gay. Dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip 2020, Gabriel Garko ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Verissimo nella puntata in onda il 3 ottobre raccontando i dettagli di quella che è stata la sua vita da quando è entrato nel mondo dello spettacolo. Durante il lungo incontro con Silvia Toffanin, l’attore ha svelato i motivi che l’hanno portato a nascondere la propria sessualità svelando di aver avuto la prima storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo durata per 11 anni. Con Silvia Toffanin, Garko ha toccato ogni aspetto di quello che, da lui stesso, è stato definito il “segreto di Pulcinella” raccontando anche la natura del rapporto con Eva Grimaldi e con Gabriele Rossi. Un’intervista che, stando a quanto scrive Dagospia, avrebbe fatto percepire un cachet a Gabriel Garko.

DAGOSPIA E LA BOMBA SU GABRIEL GARKO: “60MILA EURO PER IL COMING OUT”

Dagospia, prima di riportare un articolo di Libero Quotidiano relativo all’intervista rilasciata da Gabriel Garko a Verissimo e trasmessa in tv nella puntata del 3 ottobre, in calce, con inchiostro rosso, scrive: “Gabriel Garko aveva bisogno di 60mila euro per fargli ammettere di essere gay”. Successivamente riporta le prime dichiarazioni di Garko sulla sua vita nel corso della quale ammette di aver vissuto momenti dolorosi. “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro”, ha spiegato l’attore nella sua, prima, vera intervista dopo il coming out.



© RIPRODUZIONE RISERVATA