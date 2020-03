Gabriel Garko bacia Ana Bettz/ L’ereditiera sarda e l’attore sono molto amici, ma…

Gabriel Garko bacia una donna, in piena notte, nella Capitale. È lo scoop di “Novella 2000”, che ha pubblicato alcuni scatti nei quali si vede il celebre attore avvicinare le proprie labbra al volto di Ana Bettz, ereditiera di origini sarde che, nella vita di tutti i giorni, fa la ballerina e la cantautrice. Come riportato dal periodico, “il bello e la cantante, tra le donne più ricche del mondo, sono sicuramente molto amici. I paparazzi del nostro settimanale li hanno rintracciati a margine di una serata romana. I due si inoltravano per una strada del centro di Roma, per poi salire a bordo di una Bentley con grande complicità”. Secondo i ben informati, i due starebbero lavorando a un progetto congiunto, ma Novella 2000 rilancia: “A ben vedere, si direbbe che non abbiano discusso soltanto di lavoro”. Tutto questo, naturalmente, ha avuto luogo prima del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri che ha limitato al massimo le uscite della popolazione italiana. Intanto, non sono più pervenute notizie circa la presunta liaison tra Gabriel Garko e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e attor di “Un passo dal cielo” Gabriele Rossi: le ultime fotografie che li immortalano insieme risalgono al pomeriggio di San Valentino, quando i due si sono tenuti compagnia presso un bar del quartiere Prati.

