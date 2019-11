Gabriel Garko bacia sulla bocca Barbara D’Urso/ “La fede? Ancora devo capire l’amore”

Gabriel Garko ospite a Live – Non la D’Urso per presentare il suo libro in uscita si racconta in un’intervista esclusiva a Barbara d’Urso. “Sai che una delle mie massime difficoltà è sedermi in maniera composta?” esordisce l’attore con la D’Urso che gli dice “siediti come ti pare!”. L’intervista poi parla con la co-conduzione del Festival di Sanremo che ha segnato una sorta di rinascita nella vita dell’artista, ma che l’ha visto anche protagonista di un dramma al centro del suo libro. “Sanremo è stata un’occasione ottima per sfatare il personaggio che ho interpretato e far vedere una persona. Mi è servito tanto a questo, purtroppo c’è stato questo maledetto incidente che vuoi o non vuoi mi ha ulteriormente cambiato la vita. Non ne ho mai amato parlarne dopo, odio passare per quello che marcia su una disgrazia, che vado in televisione per parlarne” ha detto Gabriel, ma la D’Urso lo interrompe chiedendogli: “Ma non c’hai la fede stasera? Non ce l’hai?”.

Gabriel Garko senza fede a Live – Non è la D’Urso: “sono sempre innamorato”

Gabriel Garko sorride sornione alla domanda di Barbara d’Urso, ma risponde con un semplice “no”. Allora Carmelita rimarca la domanda chiedendogli “e come è” e lui: “è’ un cambiamento, del resto è stato oggetto di troppi clamori”. La curiosità della D’Urso non è ancora del tutto soddisfatta visto che diretta domanda : “ti hanno fatto arrabbiare?” e Garko replica senza tanti giri di parole “possibile”. La conduttrice allora gli chiede: “sei sempre innamorato?” con l’attore che confessa: “si, ma devo ancora capire che cosa è l’amore, anche se ho 47 anni e alle volte me lo domando. Ti rendi conto che essendo in due le cose non sempre sono corrisposte, la cosa più sbagliata di tutti è idealizzare un rapporto”. Le domande della D’Urso non sono ancora finite, visto che Barbara domanda: “anche quell’altra persona si è tolta la fede?”. Garko ridendo risponde: “no, no” con Carmelita che allora precisa: “allora ti ha fatto arrabbiare, hai fatto bene!”. Garko prosegue dicendo: “si volta si va avanti” con la conduttrice che lo “consola” dicendo “l’amore è così”. Sul finale poi parlando di Botox e ritocchini e delle continue accuse all’attore, la D’Urso per smentire queste dicerie dice: “ti darei un bacio in bocca” con Garko che la stuzzica “allora dammelo”. Detto fatto, visto che la D’Urso bacia il bell’attore sottolineando: “le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, eppure sei stato massacrato”.

