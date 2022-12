Gabriel Garko, infortuni e dedica al padre morto/ Dopo il braccio si fa male anche al polpaccio: come sta?

Gabriel Garko verso la finale di Ballando con le Stelle 2022 nonostante due infortuni: come sta?

Gabriel Garko è arrivato quasi al traguardo di Ballando con le Stelle 2022, nonostante un brutto infortunio che ha ristretto notevolmente il suo raggio d’azione in pista da ballo. Per gran parte del programma, infatti, l’attore si è dovuto esibire con un tutore per il braccio destro. Gabriel è stato vittima della rottura del tendine e così, dopo un’operazione lampo, si è presentato in puntata dolorante e imbottito di antidolorifici, per provare comunque a proseguire il suo percorso da Milly Carlucci. Con grande determinazione ed uno stile evidentemente innato, Garko si è fatto strada, abbattendo il muro di diffidenza che poteva legittimamente sollevarsi dopo gli intoppi fisici. Purtroppo gli imprevisti per lui non sono finiti qui e, pochi giorni fa, Garko ha subito un secondo infortunio, questa volta alla gamba.

Gabriel Garko, nuovo infortunio a Ballando con le stelle: finale a rischio?/ Carlucci: "Ecco come sta"

“L’altro ieri – ha spiegato Milly Carlucci a La vita in diretta – è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sarà in pista per la prima finale. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare”.

CLAUDIO E ISABELLA, CHI SONO I GENITORI DI GABRIEL GARKO/ "Mio padre non mi ha mai tarpato le ali"

Gabriel Garko, i ricordi commuoventi che lo legano all’amato papà Claudio: “Era atipico, non mi ha mai detto una cosa…”

Nel corso della sua avventura a Ballando con le Stelle 2022, Gabriel Garko si è aperto con grande delicatezza sul suo privato. Toccante la condivisione dei ricordi riguardanti il rapporto con l’amato padre Claudio, morto a causa di una brutta malattia di cui l’attore ha parlato molto raramente in tv. “Mio padre era un padre un po’ atipico, non mi ha mai detto di non fare l’attore, non mi ha mai tarpato le ali. Era quello che mi aiutava, mi dava i soldi, gli faceva piacere e di questo sono molto contento. Mi sono reso conto che aveva un profondo rispetto e stima nei miei confronti anche se non me l’ha mai detto”, ha raccontato il concorrente durante una delle ultime puntate.La mamma di Garko, Isabella, è certa che il compagno sarebbe al settimo cielo se potesse vedere i progressi del figlio nella sua carriera. “Suo padre sarebbe fiero nel vederlo”, ha detto lei sicura. Una certezza dolce e commuovente, come il percorso di Gabriel.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko e Giada Lini, finalisti di Ballando con le stelle 2022?/ Se l'infortunio non lo ferma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA