Gabriel Garko, chi è il concorrente? Coppia con Giada Lini, Ballando con le Stelle/ Vincitore annunciato?

Gabriel Garko e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2022

Gabriel Garko e Giada Lini sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci da sabato 8 ottobre 2022 in prima serata su Rai1.. L’attore scende in pista con la ballerina italiana di 30 anni originaria di Bassano del Grappa e che i più attenti ricorderanno per aver partecipato nel 2014 alla scuola di Amici di Maria De Filippi. La ballerina sarà la compagna di ballo dell’attore sex symbol pronto a mettersi in gioco nel dance show di Rai1. C’è tanta attesa sulla performance dell’attore, anche se il primo clip diffuso dal programma ci mostra il bel Gabriel esibirsi in una strepitosa performance accompagnato dalla maestra di ballo Giada Lini. Che dire: i presupposti per conquistare la giuria ci sono davvero tutti!

Il debutto di Garko a Ballando con le Stelle arriva in un momento importante della sua carriera. L’attore, infatti, da qualche anno ha fatto coming out togliendosi la maschera e raccontando a tutta Italia chi è davvero. Una vita di grandi successi, ma anche di dolori e paure come ha raccontato a Verissimo.

“Ho sempre odiato due cose nei miei pensieri non soffro di claustrofobia, ma in una situazione stretta non ci sto bene, perché lì sono stato bloccato dai muri caduti addosso. E poi ho avuto paura di essere bruciato vivo” – ha raccontato Gabriel Garko nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin parlando dell’incendio in cui ha rischiato davvero tanto. Non solo, l’attore è tornato a parlare del coming out precisando “deve imparare a stare bene con se stessi” rivelando poi di essere tornato single.

E’ finita, infatti, la storia con Mattia, il 27enne con cui è stato paparazzato pochi mesi fa. “Oggi sono comunque felice, ma non accompagnato. Sono single” – ha confessato l’attore – “quando capisci di stare bene da solo, può iniziare qualcos’altro. Ho avuto storie molto importanti nella mia vita, mi sono innamorato. Forse però, arrivati a un certo punto, innamorarsi diventa un po’ più difficile. Quando cerchi una persona al tuo fianco, la cerchi per motivi ben precisi: a me non interessa più solo il fattore estetico, sono importanti molte altre cose”.

