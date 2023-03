Gabriel Garko choc: “Ho pensato al suicidio”/ “Ma non avrei coraggio di farla finita”

Gabriel Garko è stato vicino al suicidio. Una notizia che ha confermato lo stesso attore ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, ed emersa dalle anticipazioni della quarta puntata. Durante il dialogo con la presentatrice, quest’ultima ha rivolto al volto di numerose fiction televisive di successo un quesito mirato e specifico: “C’è stato un episodio che le ha fatto toccare il fondo?“.

SPY FINANZA/ Default Svb, la mossa Usa che rende l'Ue epicentro della crisi

Spiazzante la risposta di Gabriel Garko, il quale ha asserito: “Ci sono stati momenti molto duri, molto faticosi. La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato”. Incalzando, Fagnani ha riformulato l’interrogativo circa un episodio specifico che abbia visto il diretto interessato sull’orlo del precipizio e lui ha ammesso: “C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire”.

SPILLO/ Dieci domande (politico-economiche) a Elly Schlein

GABRIEL GARKO CONFESSA A “BELVE”: “HO PENSATO DI FARLA FINITA”

Non ha temuto dunque di mettersi a nudo davanti alle telecamere di “Belve” Gabriel Garko, commentando apertamente il suo momento passato di fragilità che l’ha spinto a pensare al suicidio. L’intervista, priva di filtri e decisamente intima, si è poi spostata sul sistema Ares, nome della società di Teodosio Losito e Alberto Tarallo, sottolineando il clima di omertà che vigeva al suo interno, mentre sull’essere trattato in modo ingeneroso dalla critica, Garko ha detto di avere imparato che “quando va male per la critica va bene per il pubblico e viceversa. Quindi preferisco il pubblico”.

Redditi finanziari/ Verso l'imposta unica e la detrazione delle minusvalenze

Gabriel Garko è tornato anche sul tema delle finte fidanzate: “Era motivo di litigio perché io non volevo. Inizialmente ho detto ‘non posso dichiararmi per la mia natura, allora non dichiaro nulla e non voglio fingere’, ma purtroppo era così e reggevo”. Però, “con Manuela Arcuri è stata una storia vera” e oggi “sono innamorato, ho una persona vicino a me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA