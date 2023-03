Gabriel Garko choc/ “Vorrei adottare un bambino, ma non mi sento più motivato”

Gabriel Garko e la voglia di paternità: “Vorrei adottare ma…”

Gabriel Garko, dopo aver fatto outing in televisione, è tornato a parlare della sua voglia di paternità e delle svariate difficoltà che si incontrano lungo questo percorso. Ai microfoni del Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato: “Non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore“.

Gabriel Garko ha poi svelato le controversie di questo tema sociale: “Non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno. L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano. Però aggiungo che, pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social“.

Gabriel Garko: “Ecco come ho scelto il mio nome d’arte”

Gabriel Garko nell’intervista al Corriere della Sera, parla del suo nome d’origine e del perchè ha scelto quel nome d’arte: “Garko nasce da Garchio, un cognome che ha a che fare con mia nonna materna“.

L’attore continua: “Quando ho iniziato questo mestiere non volevo metterla in mezzo, non fu una mancanza di rispetto“. Poi ha svelato che il suo nome d’arte è lo stesso di un suo collega Gianni Garko: “Che infatti mi fece causa: secondo lui non potevo usare il suo stesso cognome, che anche nel suo caso era un nome d’arte. Finimmo in tribunale, ma l’ho avuta vinta io”. Sulla sua carriera racconta: “Ho iniziato a 17 anni nella mini-serie ‘Vita coi figli’. Avevo una particina, interpretavo il fidanzatino della figlia di Giannini ed ero terrorizzato. Ma Risi era un uomo molto paziente e mi ha in segnato come studiare bene la parte. Però, quando poi mi sono rivisto nel film, mi son detto: che cane che ero!”.

