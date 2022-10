Gabriel Garko/ “Coming out al GF Vip? Pensavo la mia carriera fosse finita”

Gabriel Garko è intervenuto in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 9 ottobre 2022. L’attore ha detto di avere ritrovato una tranquillità inseguita per anni: “La mia libertà odierna non è legata solo al coming out, ma anche al mio essere sereno. Ho risolto tutto quanto e oggi sono molto più leggero”.

Riccardo, ex fidanzato Gabriel Garko/ "Vivevamo insieme, ma era situazione falsata"

La sua passione per la recitazione è nata in tenera età: “Mi innamorai del cinema da bambino, guardando in sala King Kong e L’attimo fuggente. Mi sono sempre fidato molto del mio istinto e vedere quei film mi ha fatto capire che potevo far vivere una non realtà, un’altra vita a chi vede il film. Mi ha affascinato tantissimo questa cosa e da lì ho iniziato. Non ho però mai amato fare l’attore prendendo un solo personaggio in considerazione”.

Isabella Garchio e Claudio Oliviero, padre e madre Gabriel Garko/ "Genitori stupendi"

GABRIEL GARKO: “DOPO SANREMO MI SONO SOTTRATTO ALLA VISIBILITÀ”

Nel 2016 giunse l’opportunità del Festival di Sanremo con Carlo Conti: “Ho fatto tante gaffe su quel palco, per me il gobbo era un mostro nuovo – ha dichiarato l’attore -! Non riuscivo a leggere niente, poi ci sono le parole in rosso, in bianco, in blu… Io sono abituato a leggere un copione statico. Però è stato bello”. Dopo quell’esperienza, Gabriel Garko ha messo la sua vita in pausa per via di un eccesso di popolarità: “Mi sono sottratto alla visibilità perché quando si arriva all’apice, si ha poi un momento di discesa, così ho deciso di togliermi io”.

Gabriel Garko e l'incidente prima di Sanremo nel 2016/ "Avuto paura di non farcela"

Il coming out al Grande Fratello Vip è stata “una scelta spontanea, sentivo che era arrivato al momento giusto. Avevo tanta tensione e pensavo che da quell’istante la carriera per me sarebbe finita. Invece, il mio pubblico è migliorato! La vera normalità arriverà quando non sarà più una notizia dire il proprio orientamento sessuale. Sono uscito dalla gabbia nella quale ero imprigionato”. Oggi Gabriel Garko è felicemente single, però “ci sono i miei due cani e gli amici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA