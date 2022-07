Gabriel Garko compie 50 anni/ L’attore festeggia a Ballando con le stelle 2022

Gabriel Garko: debutta come ballerino nello show di Milly Carlucci

Gabriel Garko festeggia oggi, 12 luglio, 50 anni. L’attore parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle. “Da piccolo volevo fare il ballerino”, ha rivelato tempo fa, come riporta Nuovo Tv. Milly Carlucci lo ha corteggiato per 4 anni, dalla sua prima apparizione nello show come ballerino per una notte. Garko è stato ospite ben due volte, la prima nel 2018 e la seconda nel 2021. “Saresti perfetto per entrare nel mio cast, ti piacerebbe?”, gli aveva chiesto Milly in televisione. “Ho progetti, sopratutto il cinema, ma se trovo uno spazio va bene. Sto riprendendo in mano la mia carriera dopo quattro anni”, aveva risposto l’attore. In questi quattro anni, Garko è stato lontano dal piccolo schermo, dopo il grande successo con fiction com “Il peccato e la vergogna” e “L’onore e il rispetto”. L’attore ha deciso di prendersi una pausa dopo aver co-condotto con Carlo Conti il Festival di Sanremo 2016: “Avevo la percezione che la troppa popolarità avrebbe finito per soffocarmi e mi sono fermato anche se tutti mi davano del matto. È stata la mia dichiarazione di indipendenza”, riporta il settimanale Nuovo Tv.

Concorrenti Ballando con le stelle, Gabriel Garko nel cast?/ L'indiscrezione

Gabriel Garko: debutta come ballerino nello show di Milly Carlucci

In questo ultimo periodo Gabriel Garko ha coltivato le sue passioni e “sono stato bene sopratutto con me stesso”. Il 25 settembre 2020, durante una puntata del Grande Fratello Vip 5, ha fatto coming out, dichiarando pubblicamente la sua omosessualità. L’attore aveva letto una lettera alla ex “fidanzata” Adua Del Vesco, in cui parlava della loro storia come di “una favola, bella, ma una favola”. Senza mai pronunciare la parola “gay” aveva parlato di “segreto di Pulcinella”. “Fino ad allora non ero quasi esistito: ero un personaggio che aveva la mia faccia, ma era stato “pensato” da altri e ho detto basta”, ha ribadito l’attore sulle pagine di Nuovo Tv. Grande curiosità per la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022: l’attore è alto più di un metro e novanta e al suo fianco dovrà esserci una maestra “alla sua altezza”. I nomi più accreditati sono quelli di Tove Vilfor e Giada Lini, con cui aveva ballato durante la sua ultima apparizione nel programma di Rai 1

LEGGI ANCHE:

Marefestival Salina Premio Troisi 2022/ Gabriel Garko e Lunetta Savino tra gli ospitiGABRIEL GARKO, LA DENUNCIA CHOC: "MOLESTATO DIVERSE VOLTE"/ "Non ho mai denunciato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA