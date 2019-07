Gabriel Garko con Gabriele Rossi/ Foto, Milano tra lavoro e aperitivi: fan impazziti

Gabriel Garko ha postato una fotografia in compagnia di Gabriele Rossi, facendo impazzire i fan. “La bellezza in una foto!”, scrive una estimatrice di entrambi. I due si trovano a Milano probabilmente per questioni lavorative, così come comunica lo stesso piemontese inserendo tra gli hashtag anche #work. Nello stesso momento, anche Gabriele ha postato una foto, ma questa volta in compagnia di Victoria Cabello, scrivendo: “Nella prossima vita… senza dubbio”, poi ha taggato proprio Garko, colui che ha avuto modo di immortalarli. Sono mesi ormai, che circolano voci di una possibile storia d’amore – mai confermata – tra i due. Gabriel però, in questo periodo ha parlato della sua vita privata confidando di avere una relazione. “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”.

Gabriel Garko con Gabriele Rossi, la foto fa impazzire i fan

Gabriel Garko durante questa intervista tra le pagine di Chi, non aveva fatto alcun accenno all’identità della persona che sta al suo fianco: “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dire che sono contento e appagato”. E sul rapporto speciale con Gabriele Rossi, aveva confidato: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone”. Poi ha aggiunto: “Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure”. In ultimo, aveva commentato anche il matrimonio tra la sua ex Eva Grimaldi ed Imma Battaglia: “È stato bellissimo, più che un matrimonio sembrava la festa vera dell’amore. Ho visto Eva realmente felice; Imma poi è una forza della natura”.

Visualizza questo post su Instagram Un bacio da milano…#gabrielgarko @gabrielerossioff #milano #work #aperitivo Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 14 Lug 2019 alle ore 11:32 PDT





