GABRIEL GARKO CON GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ In pista con l’infortunio, giuria: “Un eroe”

L’undicesima coppia ad esibirsi in questa quarta puntata di Ballando con le stelle 2022 è quella composta da Gabriel Garko e Giada Lini. Prima dell’esibizione come di consueto va in onda il filmato che svela le prove settimanali che, nel loro caso, ripropone l’esibizione della scorsa settimana e, successivamente, l’infortunio che lo ha colpito.

La parola passa poi alla giuria. Per Ivan Zazzaroni: “Tu non hai già ballato, tu sei un ballerino”; Carolyn Smith: “Ha fatto alcune cose difficilissime. Chapeau!”; Per Fabio Canino: “Ha avuto un ritmo con tutte le medicine che ha preso non è facile! Una coppia perfetta”; per Selvaggia Lucarelli: “A te basta un braccio e comunque balli. Mi auguro che ti guarisca ma questa cosa del braccio mi ha dato un po’ un brivido”; per Guillermo Mariotto: “Questo guerriero, adesso che è ferito, la narrativa di questa storia diventa pazzesca!”. Il totale è 42 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gabriel Garko con Giada Lini, Ballando con le stelle: sapeva ballare?

In merito a Gabriel Garko con Giada Lini per Ballando con le stelle in queste ultime ore i social sono in fermento perchè è uscito un articolo dove l’attore nel 2013 ha dichiarato di ballare nove ore al giorno per interpretare Rodolfo Valentino. Che Garko sappia ballare s’è visto, ma ai suoi fan poco importa. Da lui si aspettano sempre di più. È dato per vincente e in molti vorrebbero vederlo sul podio. Leggendo i commenti si scopre anche di una follower che ha raccontato che ai tempi de “Il bello delle donne” lavorava nell’ufficio amministrativo e per una settimana ha visto Garko e ha avuto modo di parlare con lui. È una persona bella, garbata ed educata e molto timido. Giada Lini ha smentito la voce che gira su Garko, che sia un ballerino esperto. La maestra ha invitato tutti ad assistere alle prove. Se vedessero Gabriel a inizio settimana quando inizia le prove della nuova coreografia, si metterebbero le mani tra i capelli per come è impacciato nei movimenti. C’è da dire che apprende subito e ricorda esattamente le figure. Nel ballo che hanno proposto alla terza puntata, ossia la rumba, c’è stata una forte componente emotiva e non c’è stato modo migliore che esprimerla con la danza.

Una Rumba per Gabriel Garko e Giada Lini

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle Gabriel Garko e Giada Lini hanno presentato una Rumba. L’esibizione non è stata una delle migliori proposte dalla coppia, ma a fare la differenza è stata l’eleganza e l’armoniosità con cui hanno riempito la pista. Nonostante qualche imprecisione nel complesso i giudici hanno dato voti alti per un totale di 42 punti. La prossima settimana Garko e Giada inizieranno a ballare con un bonus di 10 punti perché a fine serata sono issere una delle tre coppie che ha ottenuto più voti compresi quelli social. La scorsa settimana Mughini ha attaccato Garko dicendogli che dovrebbe essere sospeso perché sa ballare e ha sempre ballato. L’attore continua a rispondere a chi gli domanda se in passato ha imparato a ballare, di aver iniziato a muovere i primi passi in sala prove. Ha scoperto di essere molto portato per la danza. Quello che sta vivendo oggi è un filo che lega i bagagli che si porta dietro. Per anni è stato incastrato in un personaggio chiuso e ancora adesso ha difficoltà a uscire fuori da questo ruolo che non rinnega perché gli ha dato tanto, ma vorrebbe mostrarsi per quello che è, una persona leggera che ha voglia di divertirsi.











