Gabriel Garko con Giada Lini, Ballando con le stelle/ Finale a rischio! Milly Carlucci preoccupata…

Gabriel Garko con Giada Lini, Ballando con le stelle Finale

Gabriel Garko e Giada Lini sono piaciuti molto in questa loro avventura a Ballando con le stelle, col pubblico che li ha sempre sostenuti. Nella finale l’attore dovrà interpretare Rocky sulle note di un paso. Il tema centrale dovrà essere la forza che Rocky trovava di rialzarsi e riprendersi ogni volta che lo mettevano al tappeto. Una storia che ben ricorda la situazione che sta vivendo oggi Garko nel programma di Rai1.

Dopo l’incidente al braccio e la successiva operazione, Gabriel non si è fermato: ha continuato ad andare avanti e a presentare con dignità coreografie belle e importanti. Peccato però che proprio nelle ultime ore l’attore abbia subito un secondo infortunio, questa volta alla gamba, che potrebbe fargli saltare la finalissima del 23 dicembre. Sarebbe una grossa beffa per Garko, proprio in virtù delle prove affrontate finora nonostante il tutore al braccio. Morivo per il quale Milly Carlucci si è detta preoccupata e speranzosa che le visite di lunedì prossimo portino buone notizie.

La scelta a sorpresa per Gabriel Garko e Giana Lini

Gabriel Garko e Giada Lini se la sono cavata bene nella prova a sorpresa di Ballando con le stelle. L’attore è sceso in pista con un bastone tra le mani e un cappello in testa. Ha ballato con la sua solita eleganza, sulle note di una musica sconosciuta. Purtroppo non ha capito cosa stava ballando, però in compenso è riuscito a riempire la pista. Nella puntata odierna ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una coreografia che riguardasse un aspetto particolare del loro passato. Garko ha voluto dedicare il suo ballo al padre. L’attore è molto riservato e non ha mai parlato della sua vita privata. Questa volta ha raccontato qualcosa di sé, e nel farlo si è molto emozionato. Nonostante abbia ancora il braccio fasciato, è riuscito a totalizzare 44 punti che sommati ai 10 punti bonus guadagnati la settimana scorsa ha ottenuto 54 punti.

Arrivati oramai alla finale, Matano con il tesoretto ha voluto premiare chi merita di giocarsi l’ultima chance e ha dato i suoi punti extra alla coppia Garko-Lini facendoli classificare al secondo posto subito dopo Di Giorgio-Porcu. A fine puntata Garko ha superato il “cono d’ombra” ed ha avuto accesso alla finale. La storia che l’attore h raccontato ha emozionato il pubblico. Lafigura del padre è stata molto importante nella sua vita. L’uomo era orgoglioso della carriera del figlio anche se non sempre gli faceva i complimenti. Una volta ha scoperto che dentro la sua auto aveva una montagna di giornali con tutti gli articoli che lo riguardavano. Da quel momento l’attore ha capito che il padre era un suo fan.











