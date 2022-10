GABRIEL GARKO CON GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE/ Versione sexy ballerino conquista tutti

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le stelle 2022

Per Gabriel Garko e Giada Lini c’è stato anche un momento molto simpatico dedicato al bacio sul finale, apparso leggermente goffo provocando l’ironia in studio a Ballando con le stelle. Non sono stati di molte parole entrambi i concorrenti, limitandosi semplicemente a ringraziare giuria e pubblico per il supporto e apprezzamento. Per quanto riguarda la professionista della coppia, Giada Lini, si è detta soddisfatta dei miglioramenti immediati di Gabriel oltre a confermare la grande complicità che si è creata fin dal primo momento.

ROSANNA BANFI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE/ A rischio eliminazione?

Data la seconda posizione ottenuta, per la prossima puntata ci si aspetta ancora di più dalla coppia al fine di mantenere la considerazione ottenuta in questa prima esibizione. Chissà se ci saranno episodi simili nella puntata di oggi.

Gabriel Garko così nella prima puntata di Ballando con le stelle

La prova di Gabriel Garko e Giada Lini è stata molto apprezzata sabato scorso quando è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2022, come di consueto con Milly Carlucci alla conduzione. Dopo diverso tempo lontano dalle scene c’era tanta curiosità nel vedere Garko nuovamente in TV, soprattutto vista la tipologia di programma. Effettivamente le attese sono state ampiamente ripagate; sulle note di uno splendido valzer la coppia ha stupido pubblico e giuria. Nonostante Gabriel non abbia mai avuto a che fare con il campo della danza, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare davvero bene nel corso di questa edizione.

MARTA FLAVI E SIMONE ARENA, BALLANDO CON LE STELLE/ Serve la svolta per evitare l'eliminazione

I più entusiasti tra i giudici sono stati Mariotto e Carolyn; entrambi hanno rifilato alla coppia un bel 10 in pagella che alla coppia è valso addirittura il secondo posto in classifica con 44 punti, ad una sola lunghezza dai primi classificati.

LEGGI ANCHE:

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA