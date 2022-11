Gabriel Garko con Giada Lini, vincitori nonostante l’infortunio?/ Pubblico e giudici li sostengono

Gabriel Garko e Giada Lini saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2022?

Gabriel Garko e Giada Lini sono tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. La coppia nonostante l’infortunio punta alla vittoria finale? Sembrerebbe proprio di si, visto che l’attore non ha mai mollato. Anzi, settimana dopo settimana, si è sempre presentato sulla pista da ballo confermando la sua bravura e il suo talento di ballerino nonostante l’infortunio e l’operazione. Anche l’ultima esibizione ha incontrato il plauso della giuria tutta; a cominciare da Ivan Zazzaroni: “hai fatto due prese mancine incredibili, per me sei stato perfetto”, mentre Fabio Canino ha fatto notare: “io a momenti non mi accorgevo del braccio bloccato. Molto elegante, bello”.

Tanti complimenti anche da parte di Carolyn Smith che ha sottolineato: “hai fatto cose difficilissime, bravo”, mentre Selvaggia Lucarelli non ha mai nascosto la sua preferenza: “è imbattibile! Non l’ha depotenziato l’incidente, l’operazione, il tutore, nulla”. Infine Guillermo Mariotto che si è complimentato: “sei stato impeccabile!”.

Garko Garko e l’incidente a Ballando con le Stelle 2022: come sta?

Il percorso di Gabriel Garko e Giada Lini a Ballando con le Stelle 2022 non è stato semplice. L’attore, infatti, ha avuto un incidente che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento al tendine. Proprio l’attore sui social ha raccontato: “praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero. Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta. Poi la settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.

Nonostante tutto, Garko non si è ritirato. Anzi ha continuato a ballare, accompagnato dalla maestra Giada Lini, cercando di portare sempre a casa il biglietto di accesso alla prossima puntata. Per la critica e il pubblico la coppia potrebbe essere la vincitrice di Ballando 2022. Sarà davvero così?











