Gabriel Garko e Adua del Vesco/ Chi è la mente dietro i finti gossip?

Gabriel Garko, Adua del Vesco, Massimiliano Morra, in poche parole quelli che sono stati definiti come i protagonisti di un possibile Ares-Gate, quello che proprio i due attori all’interno della casa hanno tirato fuori e che non è stato mai approfondito. Alcuni parlano di una diffida da parte di Tarallo e i suoi, altri parlano di qualcosa impossibile da provare e, quindi, inesistente, ma Barbara d’Urso ha promesso al suo pubblico di farlo e sembra che a Live Non è la d’Urso tratterà l’argomento. Le anticipazioni parlano della presenza della mente dietro i finti gossip che hanno tenuto insieme anche Gabriel Garko e Adua del Vesco per il gossip fidanzati ormai da tre anni, dal 2015 al 2018, quando in realtà tra i due non poteva esserci niente di fisico visto che l’attore è gay, come lui stesso ha spiegato ufficialmente al Grande Fratello Vip prima e a Verissimo poi.

LA MENTE DIETRO I FINTI GOSSIP, GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO COMPRESI

Ma chi è la mente dietro i finti gossip che hanno tenuto insieme Gabriel Garko e Adua del Vesco e chi come loro per anni ha mentito su storie d’amore e relazioni (vedi anche Garko ed Eva Grimaldi)? Al momento non sappiamo ancora il nome di questa persona che prenderà posto nel salotto di Live non è la d’Urso ma in molti sono pronti a scommettere che il dibattito si allargherà a macchia d’olio tirando in mezzo proprio la casa di produzione Ares che, come riferito anche da Francesco Testi, sembra fosse molto attenta anche alla vita privata dei suoi attori tanto da dire no a relazioni “esterne” ma senza mai costringere nessuno. Una bomba sta per esplodere?



